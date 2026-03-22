Anche il campionato di Terza Categoria entra nella sua fase cruciale e, con la Pasqua alle porte, potrebbe indirizzare le gerarchie di classifica. Ecco cosa è successo nel diciannovesimo turno e con Tanti gol fatti.

Le partite

Prosegue imperterrita la sua marcia la capolista Fulmine Sorianello. Un dominio totale quello giallorosso che, in casa dell'Atletico Vena, trova la sua quarta vittoria consecutiva senza peraltro subire reti. Straripante il cammino anche nei numeri, con Nesci e compagni che hanno il miglior attacco (55 gol fatti) e la miglior difesa (12 gol subiti).

Non lascia spazio a interpretazioni la manita rifilata all'Atletico Vena che deve lasciare il passo: troppo forti i giallorossi che tornano da San Costantino con un fragoroso 0-5: passano solo sessanta secondi e Maida la sblocca mentre, dopo soli quattro minuti, bomber Carchidi prima raddoppia e poi cala il tris. Il punto esclamativo lo mette ancora Maida a fine primo tempo mentre, la cinquina, è griffata Martelli.

Di alta quota invece il match tra Maierato e Castel Caraffa, ma con i bianco/blù che non arretrano di un centimetro nella corsa al primo posto: battuto in maniera decisa dunque il Castel Caraffa per 3-0: succede tutto nella ripresa con la doppietta del solito Jaiteh e del tris nel finale di Morade.

Continua a marcare stretto il secondo posto il Pernocari che non ha problemi a sbarazzarsi del fanalino di coda Falchi Maropati. I verde/arancio si impongono per 0-3 grazie alla rete di Castagna e alla doppietta di Budriesi e rispettano il Pronostico. I riflettori però erano puntati sul sentitissimo derby tra Serra San Bruno e Serrese e, come ogni derby, non ha deluso le Attese. Ciò che ne viene fuori è un pirotecnico 3-3 che diverte il pubblico: per il Serra San bruno (che rimane in orbita playoff) doppietta di Andreacchi e gol d Larizza mentre per la Serrese a segno Zaffino, Vellone e Borrelli.

Era fondamentale tornare a vincere per lo Sporting Piscopio, per rimanere a stretto contatto con i primi cinque posti e così è stato: I giallorossi espugnano, abbastanza agevolmente, il campo del Cessaniti vincendo con un largo 0-5: non ci sono più aggettivi per descrivere l'incisività e la forza di bomber Ciardulli, autore di una tripletta, mentre completano la manita Augurusa e Brogna. Chiude il programma Paravati-Pannaconi, anche qui cinquina stavolta in favore dei padroni di casa: partita chiusa già nella prima frazione con le reti di Araque, Viola e Galati mentre, nella ripresa, la chiudono definitivamente Furci e Ballesteros.

I risultati

Atl. Vena-Fulmine Sorianello 0-5

Serra San Bruno-Serrese 3-3

Falchi Maropati-Pernocari 0-3

Maierato-Castel Caraffa 3-0

Paravati-Pannaconi 5-0

Cessaniti-Sporting Piscopio 0-5

La classifica