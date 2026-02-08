Il campionato di Terza Categoria ha iniziato la sua seconda metà di stagione e, nel week end appena trascorso, ha messo in archivio anche la tredicesima giornata (la seconda di ritorno) in un turno che ha contribuito a ribadire le gerarchie di vertice. Ecco come è andata.

L’anticipo

Il turno di campionato si apre di sabato e ha visto la caduta della capolista Fulmine Sorianello. I giallorossi, infatti, cadono sul campo del Pernocari, squadra che peraltro ambisce ai play off, e perdono la vetta della classifica in favore del Maierato. Giustiziere del club delle preserre è Contartese proprio sul finire della partita Per i giallorossi una sconfitta che non si verificava da tre mesi (era il 2 novembre e il Pannconi si impose, alla prima di campionato, per 4-2).

Le gare della domenica

Domenica da capolista dunque per il Maierato che completa la sua rincorsa e si fa trovare pronto allo stop della Fulmine Sorianello. I bianco/blù domano l’Atl. Vena per 3-0: i gol che valgono la vetta sono griffati da Parise, Hurtado e Morade in una gara sempre in controllo.

Alta la posta in palio nel match tra Paravati e Serra San Bruno, ma a prevalere alla fine sono stati i padroni di casa che vincono per 1-0 grazie alla rete di Furci e ritornano nell’orbita play off. Lo Sporting Piscopio del nuovo tecnico Naccari sembra viaggiare spedito poiché batte a domicilio il Pannaconi e si inserisce nell'orbita delle prime cinque. A siglare la seconda vittoria consecutiva dei giallorossi è stata una doppietta di Ciardulli e le reti di Naccari e La Bella per il 2-4 finale. Blitz esterno del Castel Caraffa che espugna il terreno della Serrese per 1-3 con i gol di Vallelunga, Demasi e Barreto.

I risultati

Pernocari-Fulmine Sorianello 1-0

Maropati-Cessaniti 2-5

Maierato-Atl. Vena 3-0

Pannaconi-Sp. Piscopio 2-4

Paravati-Serra San Bruno 1-0

Serrese-Castel Caraffa 1-3

La classifica

Maierato 30

F. Sorianello 29

Pernocari 26

Serra San Bruno 26

Paravati 25

Sp. Piscopio 23

C. Caraffa 18

Pannaconi 15

Serrese 14

Atl. Vena 11

Cessaniti 6

Maropati 0