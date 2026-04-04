La capolista giallorossa torna da Serra con tre punti grazie alla decisiva rete di Tassone. Cinquina per il Maierato con le doppiette di Jaiteh e Kone e il gol di Gallippi

Il campionato di Terza Categoria scende in campo proprio a ridosso della Pasqua e lo fa in occasione del recupero della diciassettesima giornata, quando la Lnd Calabria impose la sosta forzata per la protesta contro la violenza sugli arbitri.

Le gare della domenica

A 180 minuti dal termine della stagione, si infiamma la lotta per il primo posto tra Fulmine Sorianello e Maierato, in un botta e risposta senza esclusione di colpi come successo appunto sabato pomeriggio. La capolista, innanzitutto, difende la vetta e, nel derby contro Serra San Bruno, fa il suo dovere: i giallorossi passano per 0-1 in una gara maschia e rimangono a più uno sul Maierato: gol decisivo di Tassone. Proprio i bianco/blù fanno bottino pieno contro il Pannaconi e non mollano di un centimetro la presa: perentorio 5-1 grazie alle doppiette di Jaiteh e Kone e al gol di Gallippi.

Più defilato, ma sempre in agguato, il Pernocari che fa bottino pieno contro il Castel Caraffa e ipoteca il terzo posto, con vista sul secondo. I verde/arancio vincono di misura per 1-0 grazie alla firma di Budriesi. Mette una seria ipoteca per un posto playoff invece lo Sporting Piscopio che si impone in casa del Paravati e mette nel mirino addirittura la quarta piazza . I giallorossi esultano per 1. -3 con le firme di Augurusa, Naccari e Ciardulli.

Sì affrontavano invece le ultime quattro della classifica, con l'Atletico Vena che cade contro il Cessaniti quest'ultimo vittorioso grazie a De Luca e Stanganello mentre la Serrese, invece, mette al tappeto il fanalino di coda Maropati per 2-3: doppietta del capocannoniere Zaffino e un gol di Vellone.

I risultati

Serra San Bruno-F. Sorianello 0-1

Maropati-Serrese 2-3

Maierato-Pannaconi 5-1

Paravati-Sp Piscopio 1 -3

-3 Pernocari-Castel Caraffa 1-0

Cessaniti-Atletico Vena 2-1

La classifica