La capolista giallorossa torna da Serra con tre punti grazie alla decisiva rete di Tassone. Cinquina per il Maierato con le doppiette di Jaiteh e Kone e il gol di Gallippi
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Il campionato di Terza Categoria scende in campo proprio a ridosso della Pasqua e lo fa in occasione del recupero della diciassettesima giornata, quando la Lnd Calabria impose la sosta forzata per la protesta contro la violenza sugli arbitri.
Le gare della domenica
A 180 minuti dal termine della stagione, si infiamma la lotta per il primo posto tra Fulmine Sorianello e Maierato, in un botta e risposta senza esclusione di colpi come successo appunto sabato pomeriggio. La capolista, innanzitutto, difende la vetta e, nel derby contro Serra San Bruno, fa il suo dovere: i giallorossi passano per 0-1 in una gara maschia e rimangono a più uno sul Maierato: gol decisivo di Tassone. Proprio i bianco/blù fanno bottino pieno contro il Pannaconi e non mollano di un centimetro la presa: perentorio 5-1 grazie alle doppiette di Jaiteh e Kone e al gol di Gallippi.
Più defilato, ma sempre in agguato, il Pernocari che fa bottino pieno contro il Castel Caraffa e ipoteca il terzo posto, con vista sul secondo. I verde/arancio vincono di misura per 1-0 grazie alla firma di Budriesi. Mette una seria ipoteca per un posto playoff invece lo Sporting Piscopio che si impone in casa del Paravati e mette nel mirino addirittura la quarta piazza. I giallorossi esultano per 1.-3 con le firme di Augurusa, Naccari e Ciardulli.
Sì affrontavano invece le ultime quattro della classifica, con l'Atletico Vena che cade contro il Cessaniti quest'ultimo vittorioso grazie a De Luca e Stanganello mentre la Serrese, invece, mette al tappeto il fanalino di coda Maropati per 2-3: doppietta del capocannoniere Zaffino e un gol di Vellone.
I risultati
- Serra San Bruno-F. Sorianello 0-1
- Maropati-Serrese 2-3
- Maierato-Pannaconi 5-1
- Paravati-Sp Piscopio 1-3
- Pernocari-Castel Caraffa 1-0
- Cessaniti-Atletico Vena 2-1
La classifica
- Fulmine Sorianello 46
- Maierato 45
- Pernocari 42
- Sp. Piscopio 39
- Serra San Bruno 37
- Castel Caraffa 31
- Paravati 27
- Serrese 25
- Pannaconi 19
- Atl. Vena 16
- Cessaniti 10
- Maropati 0