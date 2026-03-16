Week end tra gol e sorpassi: il Castel Caraffa entra in zona playoff battendo l’Atletico Vena, mentre il Serra San Bruno piazza il blitz sul campo dello Sporting Piscopio
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Archiviata anche la diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria e che apre lo sprint finale di stagione, per le ultime cinque giornate fondamentali per il primo posto e per la griglia play off.
L'anticipo
Il turno si apre di sabato con l'unico anticipo in programma e che ha visto Serra San Bruno imporsi sullo Sporting Piscopio. I bianco/azzurri, infatti, rilanciano la propria candidatura verso il terzo posto battendo appunto i giallorossi che fino a quel momento, e nel girone di ritorno, non ne avevano perso nemmeno una. Di 2-3 il risultato finale con gli ospiti, alla terza vittoria consecutiva, che esultano grazie alle reti di Greco, Andreacchi e Pisani. Per i padroni di casa in gol Brogna e Naccari.
Le partite della domenica
Non accenna a placarsi il duello in vetta tra la capolista Fulmine Sorianello e l'inseguitrice Maierato. I giallorossi, innanzitutto, rispettano il pronostico della vigilia e si aggiudicano il match interno contro il Cessaniti. Davanti al proprio pubblico, Enzo Nesci e compagni non hanno problemi a sbarazzarsi degli avversari. Troppo grande il gap qualitativo come dimostra il 5-0 finale: doppietta di Carchidi e reti di Tomaino, Maida e Nesci.
Un successo ancora più pesante quello della Fulmine Sorianello, considerando soprattutto il contemporaneo pareggio in quello che era il big match di giornata tra Pernocari e Maierato. Né vincitori né vini infatti in questa sfida terminata 1-1. Succede tutto nei minuti finali con gli ospiti che trovano i lguizzo con Jaiteh, a due minuti dal termine ma, al novantesimo, Mandaradoni pareggia i conti. Il Maierato scivola a meno tre dalla vetta. Pesante blitz playoff per il Castel Caraffa che entra nella griglia delle prime cinque. Battuto 3-1 l’Atletico Vena con le reti di Nesci, Vallelunga e Barreto mentre per gli ospiti il gol è di Briga. Crolla pesantemente invece il Paravati che deve cedere il passo in casa della Serrese, quest’ultima vittoriosa per 3-0 grazie alla rete di Michele Zaffino e a due autogol. Chiude il cerchio Pannaconi-Maropati, con la vittoria dei locali grazie a uno schiacciante 5-1.
I risultati
Sp. Piscoio-Serra San Bruno 2-3
Castel Caraffa-Atl. Vena 3-1
F. Sorianello-Cessaniti 5-0
Pannaconi-Maropati 5-1
Pernocari-Maierato 1-1
Serrese-Paravati 3-0
La classifica
Fulmine Sorianello 39
Maierato 36
Pernocari 33
Serra San Bruno 33
Castel Caraffa 30
Sp. Piscopio 30
Paravati 24
Pannaconi 19
Serrese 18
Atl. Vena 16
Cessaniti 7
Maropati 0