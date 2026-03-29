Ventesima giornata in archivio per il campionato di Terza Categoria c he ha contribuito a dare i primi verdetti della stagione, anche perché mancano solamente due giornate al termine del campionato.

Gli anticipi

Due gli anticipi scesi in campo nel pomeriggio di sabato. Prima partita e primo verdetto, dal momento che il Pernocari sfrutta l'impegno casalingo, batte il Paravati e si aggiudica matematicamente un posto nei playoff, senza sapere però la posizione ancora: i verde/arancio esultano per 3-1 con il match sbloccato dopo soli sette minuti grazie a Marturano e alla mezz’ora del primo tempo, raddoppia Combatti. Nella ripresa il Paravati tenta di riaprirla con Scannadinari ma, pochi minuti dopo, Costanzo cala il definitivo tris.

Nell'altro anticipo lo Sporting Piscopio mette un piede e mezzo nei playoff battendo l'Atletico Vena per 2-0: in gol Colacchio e Porcelli.

Le gare della domenica

Il piatto forte però era la domenica pomeriggio, dal momento che scendevano in campo le principali due candidate alla vittoria finale, ed è proprio qui che si riapre clamorosamente il campionato. Impatta per 1-1 infatti la capolista Fulmine Sorianello a Fabrizia, casa del Castel Caraffa. I giallorossi trovano un avversario ostico, eppure passano in vantaggio dopo dodici minuti grazie a un autogol. Il pareggio definitivo porta la firma di Cirillo che ha sicuramente un peso nell’economia della vetta. Già perché, nel frattempo, il Maierato passeggiava sulle ceneri del fanalino di coda Falchi Maropati vincendo con un largo 7-2 frutto della tripletta di Hurtado, della doppietta di Parise e dei gol di Gallippi e Serrao. I biancoblù si portano dunque a una sola lunghezza dalla vetta.

Guadagna la matematica dei playoff anche il Città di Serra San Bruno che si impone in casa del Pannaconi con un poker: i bianco/azzurri sorridono per 2-4 grazie a La Rizza, Zaffino V., Grenci e Andreacchi e finirà il campionato certamente tra le prime cinque. Esagerata anche la vittoria della Serrese che strapazza il Cessaniti per 8-2: gara a senso unico e che ha visto la manita siglata dal capocannoniere Michele Zaffino, la doppietta di Dell’Aquila e il gol di Valente.

I risultati

Pernocari-Paravati 3-1

Sp. Piscopio-Atl. Vena 2-0

C. Caraffa-Fulmine Sorianello 1-1

Maierato-Maropati 7-2

Pannaconi-Serra San Bruno 2-4

Serrese-Cessaniti 8-2

La classifica

Fulmine Sorianello 43

Maierato 42

Pernocari 39

Serra San Bruno 37

Sp. Piscopio 36

Castel Caraffa 31

Paravati 27

Serrese 22

Pannaconi 19

Atletico Vena 16

Cessaniti 7

Maropati 0