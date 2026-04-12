Finale di stagione da brividi per il campionato di Terza Categoria che, a soli novanta minuti dalla fine del campionato ha ancora tanto da dire. Innanzitutto ancora tutto aperto per la lotta al primo posto.

L’anticipo

Un botta e risposta che va ormai avanti da mesi e che non ha mai perso di intensità. Fulmine Sorianello e Maierato termineranno la loro folle corsa tra una settimana, quando si incoronerà solo una delle due.

Nell'anticipo del sabato, innanzitutto, scendeva in campo proprio il Maierato in casa di un Paravati che non aveva e non ha più nulla da dire alla sua classifica. I bianco/blù fanno il loro dovere, vincendo per 1-2 e rimanendo aggrappati al primo posto. Nonostante una stagione virtualmente finita, il Paravati gioca la sua partita e trova anche l’iniziale vantaggio con Ballesteros. A firmare la rimonta ospite sono stati Jaiteh e Nesci.

Le gare della domenica

Distanze ristabilite nella domenica pomeriggio quando, cioè, la capolista Fulmine Sorianello fa bottino pieno contro lo Sporting Piscopio rimettendo l'ordine delle cose. I giallorossi ritrovano la vittoria dopo il mezzo sgambetto subito a Fabrizia, ma non senza difficoltà: piscopisani infatti inizialmente in vantaggio grazie alla rete di Naccari ma, nel primo tempo, ecco il pari di Maida. Nella ripresa si scatena l'impeto locale grazie alla doppietta del solito Carchidi e alle reti di Mohammed e del portiere Carrera che para anche un calcio di rigore. Lo storico traguardo, per la compagine delle preserre, ora si tocca quasi con mano e l'ultimo ostacolo, prima della festa, sarà la Serrese.

Decisiva per il bilancino riguardante la griglia playoff la sfida tra Serra San Bruno e Pernocari, con i padroni di casa che vincono 3-2 e ora tenteranno un clamoroso assalto al terzo posto: vantaggio ospite con Budriesi, poi il pari locale con Ciconte. I verde/arancio scappano nuovamente con Combatti ma la doppietta di V. Zaffino regala tre punti pesantissimi.

Si conferma fortino il campo del Castel Caraffa dal momento che, l'ultima sconfitta casalinga, risale risale addirittura a quattro mesi fa. Battuto il fanalino di coda Falchi Maropati per 4-0 grazie alle firme di Ienco, Montagnese, Cirillo e Barreto. termina a reti bianche invece la sfida tra Atletico Vena e Serrese mentre il Cessaniti batte il Pannaconi per 2-0: in gol Stanganello e Giamini.

I risultati

Paravati-Maierato 1-2

Atletico Vena-Serrese 0-0

Castel Caraffa-Maropati 4-0

Serra San Bruno-Pernocari 3-2

F. Sorianello-Sp. Piscopio 5-1

Cessaniti-Pannaconi 2-1

La classifica

Fulmine Sorianello 49

Maierato 48

Pernocari 42

Serra San Bruno 40

Sporting Piscopio 39

Castel Caraffa 34

Paravati 27

Serrese 26

Pannaconi 19

Atletico Vena 17

Cessaniti 13

Maropati 0