Con il week end appena trascorso, il campionato di Terza Categoria ha chiuso la sua prima metà del girone di andata con l'archiviarsi anche della sesta giornata. Ecco il resoconto della giornata.

L'anticipo

L'antipasto del sabato è subito un match ad alta quota tra Sporting Piscopio e Paravati, terza e quarta della classe prima della sfida. Alla fine però a sorridere sono gli ospiti che sbancano il terreno di Piscopio con un cinico 0-2: succede tutto nella ripresa con le reti di Santaguida e Occhiato. Con questo successo il Paravati supera in classifica proprio lo Sp. Piscopio.

Le gare della domenica

Nel pomeriggio della domenica, tra le sfide più interessanti c'era quella tra la capolista Serra San Bruno ospite della Fulmine Sorianello, ed è proprio da qui che è arrivato il colpo di scena più grande. Impeto devastante della squadra sorianellese che, intrisa di determinazione e voglia, schianta abbastanza clamorosamente la capolista Serra San Bruno che, peraltro, fino a quel momento era a punteggio pieno. Ruggito forte da parte della compagine di mister Corona e con un Vivì Carchidi in stato di grazia: pomeriggio magico per l’attaccante che è infermabile e trafigge da solo la capolista, con un poker personale.

In odore di vertici anche il match tra Castel Caraffa e Pernocari, ma a sorridere sono questi ultimi che si prendono il secondo posto in classifica: secco 0-3 con rete di Costanzo e doppietta di combatti. Torna alla vittoria dopo tre turni di astinenza il Maierato che batte a domicilio il Pannaconi. Gara però mai scontata e sempre aperta a ogni risultato, i biancoblù però hanno in rosa un giocatore di categoria superiore come Jaiteh che sale in cattedra e firma la sua tripletta personale che proietta la compagine maieratese in zona play off. Il calendario della giornata metteva infine di fronte le ultime quattro della classe: Atl. Vena-Cessaniti e Serrese-F. Maropati. Quanto alla prima sfida, ad avere la meglio è la squadra di casa che vince 3-0. Nello scontro tra le ultime due a sorridere è la Serrese che si impone di msura, 1-0, grazie alla rete di Maccarone.

I risultati

Sp. Piscopio-Paravati 0-2

Atl. Vena-Cessaniti 3-0

C. Caraffa-Pernocari 0-3

F. Sorianello-Serra San Bruno 4-1

Pannaconi-Maierato 2-3

Serrese-F. Maropati 1-0

La classifica

Serra San Bruno 15

Pernocari 14

Paravati 13

F. Sorianello 11

Maierato 11

Sp. Piscopio 11

C. Caraffa 9

Pannaconi 6

Atl. Vena 6

Serrese 4

Cessaniti 3

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Atl. Vena-C. Caraffa

Serra San Bruno-Sp. Piscopio

F. Maropati-Pannaconi

Maierato-Pernocari

Paravati-Serrese

Cessaniti-F. Sorianello