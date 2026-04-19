Grande festa, dai contorni storici, per la compagine giallorossa che batte la Serrese e festeggia un incredibile (e meritato) salto di categoria. Pernocari e Sporting Piscopio ai playoff

La Fulmine Sorianello fa la storia e centra una magica promozione in Seconda Categoria così come il Maierato. Pernocari e Sporting Piscopio vanno ai playoff: queste le sentenze dell'ultimo turno del campionato di Terza Categoria.

L’ultimo turno

Una storia tutta da raccontare quella giallorossa. Nata solamente un anno fa, la compagine delle preserre ha scritto un pagina di storia indelebile del suo territorio: con la vittoria sulla Serrese è arrivata l'attesa matematica della promozione, per la gioia non solo di una squadra intera ma di tutta una comunità che l'ha sempre sostenuta. Un clima di festa fin dall'inizio ha cullato la sfida, terminata 0-2 e che ha schiuso i cancelli dell'estasi: ad arricchire il pomeriggio di festa sono stati capitan Nesci e Maida, autori dei due gol.: la Fulmine Sorianello è campione.

Ci ha provato fino all'ultimo il Maierato a vincere il campionato, ma alla fine la gioia è arrivata ugualmente. I bianco/blù battono di misura il Serra San Bruno, grazie a una rete di Rizzo, e in virtù della distanza dei dieci punti dal quinto posto, esorcizzano i playoff e festeggiano la promozione diretta. Chiude al terzo posto il Pernocari che saluta la regular season battendo il Cessaniti per 2-0: decisiva la doppietta di Purita. I verde/arancio, adesso, sfideranno lo Sporting Piscopio nella finale playoff.

Proprio lo Sporting Piscopio batte il Castel Caraffa con un pirotecnico 3-2 grazie alla doppietta di un sempreverde Ciardulli e al gol di bomber Augurusa. Primo punto stagionale per il Falchi Maropati che chiude la sua stagione con un pareggio contro il Paravati: Silvestro e Sapioli per i padroni di casa, Galati e Nicolaci per gli ospiti. Chiude il programma dell'ultimo turno Pannaconi-Atletico Vena, terminato 2-1.

I risultati

Maropati-Paravati 2-2

Maierato-Serra San Bruno 1-0

Pannaconi-Atl. Vena 2-1

Pernocari-Cessaniti 2-0

Serrese-F. Sorianello 0-2

Sp. Piscopio-C. Caraffa 3-2

La classifica