Scoccata ufficialmente la seconda metà di stagione nel campionato di Terza Categoria che, nel week end appena trascorso, ha messo in archivio la sua prima giornata di ritorno. Ecco il risoconto.

Tutte in campo domenica

Stavolta nessun anticipo ma tutte in campo domenica pomeriggio le squadre coinvolte. Altra vittoria innanzitutto per la fresca Campione d'Inverno, ovvero la Fulmine Sorianello. I giallorossi rispettano il pronostico e, soprattutto, contro il Pannaconi vendicano la sconfitta dell'andata che tutt'ora è l'unica in stagione. Finisce con un secco 5-0 in favore della formazione di mister Corona, al suo undicesimo risultato utile consecutivo. Gara senza storia, con una forza dei locali straripante e soprattutto con un volto in copertina: Vivì Carchidi. L'attaccante è infatti l'autore di una tripletta per quello che è stato un pomeriggio magico, mentre le altre due reti portano la firma di Tomaino e Muller D . Na t Si conferma principale antagonista per la vetta il Maierato che non molla un centimetro e rimane a due sole lunghezze, col fiato sul collo. I bianco/blù rispondono a tono alla Fulmine Sorianello, con altri cinque gol. I bianco/blù infatti battono a domicilio il Cessaniti con un pirotecnico 3-5: in vetrina Galati, autore di una tripletta, mentre arrotondano il punteggio prima Nesci e poi Parise. Per i locali a segno Francica, Stanganello e un'autorete.

Riprende a correre il Serra San Bruno che supera il fanalino di coda Maropati e consolida il terzo posto, a una sola lunghezza proprio dal Maierato. Gara tirata e sempre in bilico, con i bianco/azzurri che alla fine si impongono per 1-0 grazie alla rete decisiva di Greco al quarto d'ora del primo tempo. Vittoria da play off quella del Pernocari corsaro sul campo dell'Atletico Vena grazie al 2-3 finale. I verde/arancio rimangono infatti al quarto posto grazie ai gol di Budriesi, Contartese e Mandaradoni. Non molla il contatto con la zona play off infine lo Sporting Piscopio che, davanti ai propri tifosi, supera la Serrese con un secco 3-0 grazie a Tomaino, Santoro e La Bella. Sospesa la sfida tra castel Caraffa e Paravati, sul parziale di 1-3 per i vibonesi grazie alle reti di Santaguida e doppietta di Viola.

I risultati

Atl. Vena-Pernocari 2-3

C. Caraffa-Paravati Sosp.

Serra San Bruno-Maropati 1-0

F. Sorianello-Pannaconi 5-0

Cessaniti-Maierato 3-5

Sp. Piscopio-Serrese 3-0

La classifica

F. Sorianello 29

Maierato 27

Serra San Bruno 26

Pernocari 23

Paravati 22

Sp. Piscopio 20

Castel Caraffa 15

Pannaconi 15

Serrese 14

Atl. Vena 11

Cessaniti 3

Maropati 0