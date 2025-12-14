Sarà un natale affollato in vetta al campionato di Terza categoria, dal momento che non c'è una vera e propria battistrada e tutto può succedere. In archivio anche la settima giornata nel week end appena trascorso, ecco allora come è andata.

L'anticipo

Il turno di campionato si apre con l'anticipo del sabato tra Atl. Vena e Castel Caraffa e con questi ultimi che rimediano, seppur parzialmente, al pesante black out casalingo di sette giorni fa. In casa dell’Atletico Vena finisce 2-2, con gli ospiti che la riprendono a tre minuti dal termine con Facundo (prima rete invece di Carè).

Le gare della domenica

Nella domenica pomeriggio scendeva in campo innanzitutto la capolista Serra San Bruno, ancora scossa dalla prima (e pesante) sconfitta stagionale contro la F. Sorianello. La compagine bianco/azzurra infatti non riesce a rialzarsi completamente dal momento che impatta in casa per 1-1 contro lo Sp. Piscopio: rete di Andreacchi per i locali e di Callipo per gli ospiti.

Le ambizioni di alta classifica precedevano invece la sfida tra Maierato e Pernocari, match dal sentore di play off, e sicuramente le aspettative non hanno deluso. Proprio questo è stato infatti il match più bello della giornata, terminato con un pirotecnico 5-4 in favore dei padroni di casa. Una costante girandola di emozioni e con il Pernocari che, nel primo quarto d’ora, era andato addirittura sul doppio vantaggio con Contartese e Marturano. Nel giro di sei minuti, però, i locali la raddrizzano con Nesci e Gallippi. Gli ospiti sprintano nuovamente con Contartese e Combatti ma una doppietta di Jaiteh e un gol di Barbieri fanno sorridere la compagine maieratese. Si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi il Paravati che cade, davanti ai propri tifosi, contro la Serrese: decisiva la doppietta di Michele Zaffino. Non intende minimamente fermarsi la Fulmine Sorianello che, dopo aver violato l'imbattibilità della capolista, sbanca anche il campo del Cessaniti e si alza in volo ai primissimi posti: la compagine delle preserre è un fiume in piena e batte con un secco 0-4 i locali: in gol Carchidi, Macrillò e una doppietta di Mohamed. Chiude il programma F. Maropati-Pannaconi, con questi ultimi vittoriosi 0-3.

I risultati

Atl. Vena-C. Caraffa 2-2

Serra San Bruno-Sp. Piscopio 1-1

F. Maropati-Pannaconi 0-3

Maierato-Pernocari 5-4

Paravati-Serrese 1-2

Cessaniti-F. Sorianello 0-4

La classifica

Serra San Bruno 16

Pernocari 14

F. Sorianello 14

Maierato 14

Paravati 13

Sp. Piscopio 12

C. Caraffa 10

Pannaconi 9

Serrese 7

Atl. Vena 7

Cessaniti 3

F. Maropati 0

Il prossimo turno

Pernocari-F. Maropati

Sp. Piscopio-Cessaniti

C. Caraffa-Maierato

F. Sorianello-Atl. Vena

Pannaconi-Paravati

Serrese-Serra San Bruno