Si è conclusa con un'ampia partecipazione di pubblico la giornata organizzata dall'Asd Accademia Tiro Dinamico Vibonese, che ha unito competizione sportiva e spettacolo in un clima di amicizia e condivisione.

La mattinata è stata dedicata al memorial in ricordo del cavaliere Giacinto Roschetti, con una gara che ha visto 58 partecipanti sfidarsi per conquistare il primo posto, offrendo momenti di grande agonismo e partecipazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, l'attenzione si è spostata sull'attesa esibizione del fenomeno Raniero Testa, che nel 2023 ha siglato il record di 18 piattelli colpiti quasi in contemporanea prima che cadessero a terra. Insieme a Laura e Francesca, Testa ha dato vita a uno spettacolo coinvolgente che ha lasciato il numeroso pubblico presente letteralmente a bocca aperta.

L'iniziativa si è così trasformata in una vera festa dello sport, capace di coniugare competizione, spettacolo e convivialità, confermando il successo dell'evento organizzato dall'Asd Accademia Tiro Dinamico Vibonese.