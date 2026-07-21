All’Accademia vibonese 58 tiratori si sono dati battaglia prima dell’esibizione mozzafiato del fenomeno mondiale, che nel 2023 ha stabilito il record di 18 piattelli bersagli al volo in rapida sequenza

Si è conclusa con un'ampia partecipazione di pubblico la giornata organizzata dall'Asd Accademia Tiro Dinamico Vibonese, che ha unito competizione sportiva e spettacolo in un clima di amicizia e condivisione.

La mattinata è stata dedicata al memorial in ricordo del cavaliere Giacinto Roschetti, con una gara che ha visto 58 partecipanti sfidarsi per conquistare il primo posto, offrendo momenti di grande agonismo e partecipazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, l'attenzione si è spostata sull'attesa esibizione del fenomeno Raniero Testa, che nel 2023 ha siglato il record di 18 piattelli colpiti quasi in contemporanea prima che cadessero a terra. Insieme a Laura e Francesca, Testa ha dato vita a uno spettacolo coinvolgente che ha lasciato il numeroso pubblico presente letteralmente a bocca aperta.

L'iniziativa si è così trasformata in una vera festa dello sport, capace di coniugare competizione, spettacolo e convivialità, confermando il successo dell'evento organizzato dall'Asd Accademia Tiro Dinamico Vibonese.