Boiko firma 38 punti e trascina i suoi nella prima parte dell’incontro, ma gli ospiti rientrano con esperienza e completano il sorpasso al tie-break. Lanci invita il gruppo a resettare subito: «Questi play-off vogliamo andarceli a prendere»

La Tonno Callipo perde al tie-break contro l’Aquila Bronte, ma conserva il primo posto in classifica. Al PalaValentia finisce 2-3, con i giallorossi avanti di due set e poi raggiunti e superati dai siciliani dopo una gara durata due ore e 15 minuti. La squadra di coach Nunzio Lanci incassa così la terza sconfitta stagionale dopo dodici vittorie consecutive, ma resta davanti proprio a Bronte per quoziente set, con entrambe le formazioni a quota 62 punti.

Per due parziali Vibo ha dato l’impressione di poter completare l’impresa. Il 25-21 del primo set e il 25-22 del secondo sono arrivati al termine di una pallavolo ordinata, efficace in attacco e sostenuta dalle giocate di Boiko, autore di 38 punti, 4 ace e 2 muri. In evidenza anche Paglialunga, con 17 punti e 2 ace, e Borgesi, che ha chiuso con 11 punti e 4 muri.

Dal terzo set, però, Bronte ha cambiato passo. I siciliani hanno ridotto gli errori, alzato il rendimento in battuta e nel muro-difesa, trovando continuità con Boscaini, Scuffia e Torre. Dopo il 25-17 che ha riaperto la partita, l’Aquila ha completato la rimonta con il 25-22 del quarto parziale e il 15-12 del tie-break.

Le parole del mister

A fine gara Lanci guarda comunque alla prestazione con fiducia: «Continuiamo a vedere il bicchiere sicuramente mezzo pieno: i ragazzi hanno giocato due set iniziali di assoluto valore, mettendo sotto pressione Bronte. Una squadra fatta di ottimi giocatori per la B alquanto importanti, e poi l’hanno dimostrato nei successivi tre set. Purtroppo noi siamo scesi come intensità in battuta e nel muro-difesa, mentre loro sono stati bravi ad approfittarne, saliti come qualità di gioco sbagliando pochissimo e sfruttando le occasioni che si sono presentate».

Il tecnico riconosce anche i meriti degli avversari: «Sicuramente gli va dato atto che negli ultimi tre set hanno giocato da squadra con quel piglio di esperienza in più rispetto a noi, che non siamo stati perfetti, ma d’altronde la perfezione è di un altro mondo».

La classifica resta apertissima. Tonno Callipo e Aquila Bronte sono appaiate a 62 punti, con Vibo ancora prima per quoziente set; alle loro spalle c’è Corigliano a quota 60. Le ultime due giornate saranno decisive: nel prossimo turno i giallorossi faranno visita a Santa Teresa Riva, mentre Bronte ospiterà Lamezia e Corigliano sarà impegnata a Palermo. All’ultima giornata, poi, Vibo riceverà Sicily Messina e Corigliano affronterà Bronte nello scontro diretto.

Per Lanci la rotta è già tracciata: «Adesso dovremo essere bravissimi a resettare, eliminando dalla testa tutte le scorie di questa partita, per ripartire più forti di prima nella partita contro Santa Teresa. Una gara che sarà difficilissima perché sono un’ottima squadra, però noi questi play-off vogliamo andarceli a prendere ed i ragazzi hanno tutte le capacità sia tecniche che mentali di portare più punti possibili da questa trasferta. Come sempre la nostra filosofia è quella di guardare partita dopo partita, guardando avanti con fiducia alla prossima partita con tutta la positività possibile, ce la possiamo fare e ci meritiamo di arrivare fino in fondo per tutto quanto abbiamo fatto vedere finora».