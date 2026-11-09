Le giallorosse di coach Saja conquistano la quarta vittoria stagionale superando le campane per 3-2. Decisiva la centrale con 24 punti e 7 muri. Dopo il doppio vantaggio e la rimonta ospite, Vibo domina il quinto set. Il tecnico: «Questa squadra non muore mai»

Due set dominati, una rimonta subita e poi la reazione da grande squadra nel momento più delicato. La Tonno Callipo Vibo Valentia supera al tie-break la Co.Ge. Vesuvio Oplonti e conquista la quarta vittoria stagionale, la seconda al quinto set dopo quella contro Castellana. Finisce 3-2 (25-15, 25-18, 22-25, 17-25, 15-7) al termine di una battaglia durata quasi due ore, con le giallorosse capaci di ritrovare gioco, determinazione e lucidità proprio quando la partita sembrava essersi complicata irrimediabilmente.

A trascinare la formazione di coach Saja è soprattutto Giada Civitico, protagonista assoluta della serata con 24 punti e 7 muri, numeri che le valgono il riconoscimento di miglior giocatrice dell'incontro. Ma a fare la differenza è anche il sostegno del pubblico di casa, con la Fossa Giallorossa che non smette di incitare Scacchetti e compagne neppure durante i momenti più difficili.

Una vittoria che permette alla Tonno Callipo di sfatare anche il tabù Oplonti, avversaria particolarmente ostica nella passata stagione.

Dall'avvio travolgente alla rimonta di Oplonti

L'inizio della Tonno Callipo è di quelli che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Le vibonesi partono con un 4-0, allungano sul 10-4 e costringono coach Napolitano a fermare ripetutamente il gioco. Pomili, Civitico e Riparbelli trascinano l'attacco giallorosso, mentre le campane faticano a trovare soluzioni. Il primo set si chiude sul 25-15, con il punto decisivo firmato da Colombo.

Nel secondo parziale Oplonti prova a reagire e la partita diventa più equilibrata. Si procede punto a punto fino al 15-15, poi Vibo riesce a costruire un piccolo margine e, sul 20-18, piazza un parziale di cinque punti consecutivi che vale il 25-18 e il doppio vantaggio.

Sembra tutto indirizzato verso una vittoria in tre set, ma la partita cambia volto. Oplonti cresce in difesa e in attacco, trascinata da Sofia Felappi, protagonista anche di un derby familiare con la sorella Giulia, e dalle conclusioni di Coveccia e Riccato. Determinante anche il libero Lanari, che chiuderà con il 91% di ricezione positiva.

Nel terzo set le ospiti prendono fiducia. Vibo riesce a recuperare uno svantaggio e a riportarsi avanti sul 14-13, ma nel finale perde precisione in ricezione. Due ace di Felappi scavano il solco decisivo e Oplonti accorcia le distanze imponendosi 25-22.

Ancora più complicato il quarto parziale. Le campane scappano prima sul 7-3 e poi sul 15-7, mentre Saja prova a cambiare qualcosa inserendo Pallag. La Tonno Callipo, però, non riesce a ritrovare continuità e cede 17-25.

Il tie-break della riscossa: Vibo parte 5-0 e non si ferma più

Quando la pressione è massima, riemerge la Tonno Callipo dei primi due set. Le giallorosse iniziano il tie-break con un perentorio 5-0, approfittando anche degli attacchi di Pallag. Oplonti prova a rientrare con Felappi, ma Riparbelli piazza una fast e un ace che valgono il 10-6. Grigolo allunga, ancora Riparbelli colpisce dalla battuta e infine è Civitico a mettere a terra il pallone del 15-7, facendo esplodere il Palasport.

Saja: «Questa è una squadra che non muore mai»

«Sapevamo che sarebbe stata una grande battaglia», spiega coach Saja al termine dell'incontro. «Oplonti è una squadra che ha grandissima attitudine alla difesa, al contrattacco, con atlete giovani, molto dinamiche. Di solito soffriamo spesso questo tipo di situazione, e quindi sapevamo che sarebbe stata complicata».

Il tecnico riconosce anche le difficoltà emerse dopo i primi due parziali: «Abbiamo fatto un exploit i primi due set: partendo fin troppo bene rispetto a quello che potevano essere le attese, e questo forse ci ha un attimo spiazzato. Nel terzo set non siamo riusciti a chiudere una partita ed avevamo i mezzi per farlo».

Poi i complimenti alle avversarie e l'orgoglio per la reazione delle sue giocatrici: «Molto brave loro e grandi complimenti a Oplonti, che non si è data per vinta. Poi al tie break la nostra è una squadra che non muore mai, e che nel momento importante arriva. Ne è la riprova il 5-0 iniziale con grande qualità in battuta, che abbiamo ritrovato».

Civitico: «Abbiamo calato l'attenzione, ma siamo state brave a reagire»

Anche Giada Civitico, migliore realizzatrice dell'incontro, individua nella capacità di reagire il segnale più importante della serata.

«Siamo state brave fin dall’inizio ad imporre il nostro gioco, poi abbiamo fatto l’errore di calare l’attenzione, oltre che la qualità e la precisione su alcune fasi che sono fondamentali contro squadre del genere, che non mollano e difendono, avendo tanta forza ed energia essendo giovani».

La centrale sottolinea il valore della risposta arrivata al quinto set: «Non era facile tornare nel quinto set e partire subito con uno com’è stato il 5-0 iniziale, e di questo sono molto contenta. Sicuramente è una gara che ci insegna dandoci tanti spunti su ciò che è andato bene e su cosa bisogna lavorare».

Il prossimo appuntamento sarà particolarmente impegnativo: domenica la Tonno Callipo farà visita alla capolista Padova. «Andremo in casa della capolista cercando di disputare la migliore partita possibile, cercando di portare il massimo da un campo che sicuramente sarà ostico», conclude Saja.