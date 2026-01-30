La giallorossa tra le più longeve nel progetto della società: «Ho sempre creduto che i piani della società fossero maestosi e sono onorata di farne parte»

Una sola sconfitta in tredici partite e attuale primo posto in classifica per la Tonno Callipo femminile che continua a correre, con ben trentotto set vinti e solo sei persi. Tra i volti emblematici di questa squadra rientra sicuramente Denise Vinci, ormai da due anni pilastro insostituibile delle giallorosse e con la fascia di capitano al braccio, guidando l’ascesa della Tonno Callipo dalla Serie C alla B1. Una grande forza di gruppo guidato dalla stessa capitana.

Parla Vinci

Proprio Denise Vinci, ai microfoni ufficiali del club, ha tracciato un bilancio per quel che riguarda il girone di andata appena terminato: «In campionato ci troviamo al primo posto, posizione che ci permette di approdare alle Final Four di Coppa Italia, dopo un cammino oltremodo positivo fin dall’inizio del torneo».

Una sola sconfitta in campionato finora: «Sapevo che prima o poi sarebbe potuto accadere. È stata una novità ma è già stata messa da parte perché, nonostante ciò, la classifica ci vede comunque trionfare su tutte le altre. Ed è bene sottolinearlo».

La Coppa Italia è un obiettivo

Una sconfitta peraltro dolce, dal momento che ha regalato la matematica qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, competizione riservata alle prime dei quattro gironi: «La sconfitta è stata solo un leggero stop a quello che é stato il cammino finora intrapreso. Il nostro obiettivo al giro di boa era la prima posizione, l’abbiamo raggiunto. Il fatto che sia arrivato dopo una sconfitta, denota soltanto il valore della nostra squadra, che fino ad allora ha compiuto un percorso strepitoso senza sbagliare un colpo».

Anche la Coppa Italia, dunque, diventa un obbiettivo: «Certo, soprattutto dopo la sconfitta in finale della scorsa edizione. Sappiamo quanto la famiglia Callipo, la società tutta insieme alla squadra, desidera riprovarci a ogni costo. Il desiderio di portare un nuovo trofeo al presidente sarà la nostra spinta in più».

Il suo percorso

Insieme a Camilla Macedo, Denise Vinci è una delle due sole superstiti da tre anni a questa parte: «Ho sempre creduto che il progetto della società fosse maestoso e sono stata sempre onorata di far parte dei piani della società del presidente Pippo Callipo. Continua a essere motivo d’orgoglio lavorare sodo per la mia squadra, per la mia società, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati».

Poco spazio in campo finora per il capitano: «Premettendo ovviamente che si ragiona come gruppo e quindi il contributo di chi gioca meno è egualmente decisivo nel lavoro settimanale, sapevo dal principio che le mie compagne di squadra sarebbero state di una categoria superiore. Dunque il poco spazio era messo in conto. Per le stesse ragioni lavoro duramente e serenamente insieme alle mie compagne, perché per i nostri obiettivi è necessario l’apporto e il supporto di tutte noi».