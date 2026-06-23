Dopo due promozioni consecutive, in A2 con Fasano e in A3 con la società vibonese, il vicecapitano giallorosso non si pone limite: «Troveremo un livello alto, ma questa è una società ambiziosa»

La Tonno Callipo Calabria Volley riparte da una delle sue certezze più solide. Per la prossima stagione, infatti, il club giallorosso potrà ancora contare sull’esperienza, sul carisma e sui punti di Irene Botarelli, vice capitano e primo importante tassello del nuovo progetto tecnico dopo la promozione conquistata.

L’opposto toscano si conferma una vera e propria garanzia quando si tratta di centrare obiettivi ambiziosi. Con quella ottenuta a Vibo Valentia, infatti, per Botarelli è arrivata la seconda promozione consecutiva, dopo quella conquistata con Fasano in A2, mentre l’anno precedente aveva soltanto sfiorato un ulteriore salto di categoria con Catania. Numeri e risultati che testimoniano il valore di un’atleta capace di incidere in maniera determinante nei momenti decisivi.

Anche dal punto di vista personale, la stagione appena conclusa è stata particolarmente brillante. Dopo i 440 punti messi a segno con Fasano, Botarelli ha ulteriormente migliorato il proprio rendimento chiudendo l’annata con 464 punti complessivi. Prestazioni di altissimo livello impreziosite da tre gare oltre quota 25 punti: due da 26 contro Volleyro e Pomezia e il picco raggiunto nell’ultima giornata sul campo di Oplonti, dove ha firmato uno straordinario bottino di 29 punti.

Una conferma importante per la società del presidente Pippo Callipo, che potrà così contare su una giocatrice già perfettamente integrata nell’ambiente e nel gruppo costruito nella scorsa stagione.

Inevitabile, allora, tornare con la mente alla recente promozione e alle emozioni vissute durante il percorso vincente. «La soddisfazione è sicuramente tanta», racconta Botarelli. «Il percorso è stato lungo e complicato, ma aver raggiunto l’obiettivo mi riempie di gioia e orgoglio per aver ricambiato la fiducia dimostratami da squadra, staff e società».

Per l’attaccante toscana si è trattato del secondo successo consecutivo in categorie diverse, ma le emozioni restano immutate. «Per me sì è la seconda promozione in due anni, squadre e meccanismi diversi ma le emozioni sono sempre le stesse. E poi, come si dice, non c’è due senza tre...», aggiunge con un sorriso, lasciando intendere tutta la voglia di continuare a vincere.

Lo sguardo è già rivolto al futuro e alla nuova avventura in A3, un campionato che presenta ancora molte incognite ma che promette un livello tecnico particolarmente elevato. «È un po’ un’incognita per diversi aspetti», spiega la giocatrice. «Per la mia esperienza immagino un campionato che si avvicinerà ai livelli della A2, magari con squadre più fisiche e più organizzate tatticamente rispetto a quelle di B1».

Per affrontare al meglio la nuova categoria, secondo Botarelli sarà fondamentale il lavoro estivo. «Sarà importante creare una buona base di gioco in fase di precampionato, per essere pronte a qualsiasi tipo di squadra che incontreremo», sottolinea.

La voglia di essere protagoniste resta immutata, anche perché la società non ha mai nascosto le proprie ambizioni. «La società non ha mai nascosto le sue ambizioni e anche per me sono una grande forza motrice», evidenzia l’opposto giallorosso. «Conosciamo tutti bene gli obiettivi del patron e l’obiettivo per noi sarà lo stesso dell’anno scorso, giocare al nostro meglio per arricchire il palmares della Tonno Callipo Calabria Volley».

Ripensando alla stagione appena conclusa, Botarelli ammette che le difficoltà incontrate lungo il percorso erano state previste fin dall’inizio. «Parlando con il coach Saja nelle prime settimane di preparazione, avevo confessato di aspettarmi un campionato ricco di insidie e difficoltà, alla fine è stato così», racconta.

Allo stesso tempo, però, non è mai venuta meno la fiducia nelle potenzialità del gruppo. «Non ho mai messo in dubbio il valore della nostra squadra e sapevo che saremmo riuscite a centrare l’obiettivo», afferma con convinzione.

Resta soltanto un piccolo rimpianto per il percorso in Coppa Italia, ma senza intaccare il giudizio complessivo su un’annata da ricordare. «Certo rimane un po’ di rammarico per la semifinale di Coppa Italia, ma ciò non toglie nulla al valore tecnico e umano che mi ha lasciato quest’anno», conclude Botarelli.

Parole che confermano il forte legame creatosi tra la giocatrice e l’ambiente vibonese. Un rapporto destinato a proseguire anche nella prossima stagione, con la Tonno Callipo Calabria Volley pronta a ripartire da uno dei suoi pilastri più affidabili per affrontare la nuova sfida in A3.