Le giallorosse di coach Saja rimontano lo svantaggio iniziale, subiscono il ritorno delle pugliesi e conquistano il successo per 3-2 davanti al pubblico di casa. Decisiva Giulia Felappi, eletta Mvp e autrice del punto della vittoria, mentre Grigolo è la migliore realizzatrice vibonese con 19 punti

Parte con una vittoria sofferta ma preziosa il campionato di Serie A3 femminile della Tonno Callipo Vibo Valentia. Le giallorosse di coach Saja superano la Zero5 Castellana Grotte per 3-2 al termine di una sfida combattuta, durata due ore e 17 minuti, davanti a un pubblico numeroso che ha accompagnato la squadra nel debutto casalingo.

Un successo costruito con carattere e determinazione, al termine di una partita dall'andamento altalenante. Dopo aver ceduto il primo set, Vibo ha ribaltato il risultato portandosi sul 2-1, prima di subire il ritorno delle pugliesi e imporsi in un tie-break deciso soltanto negli ultimi scambi.

Protagonista della serata Giulia Felappi, eletta Mvp dell'incontro. La schiacciatrice bergamasca, arrivata da Messina, è stata determinante con il suo ingresso dalla panchina, contribuendo alla rimonta e firmando il punto decisivo del 15-13 nel quinto set. In evidenza anche Grigolo, miglior realizzatrice giallorossa con 19 punti, seguita da Botarelli (16) e Civitico (12). Dall'altra parte della rete, la migliore marcatrice dell'incontro è stata Corradetti, autrice di 26 punti.

La partita: dalla partenza difficile alla rimonta giallorossa

L'esordio nella nuova struttura, diversa dal PalaValentia utilizzato negli ultimi anni, e la tensione della prima giornata sembrano condizionare inizialmente la Tonno Callipo. Nel primo set Castellana Grotte prende subito il comando, portandosi sul 13-9 e poi sul 17-11. Coach Saja prova a scuotere le sue giocatrici con due time-out, ma le pugliesi mantengono il controllo e chiudono 25-20.

La reazione delle padrone di casa arriva nel secondo parziale. La squadra ritrova maggiore efficacia in difesa e nelle coperture, mentre l'ingresso di Felappi si rivela decisivo per cambiare l'inerzia della gara. La schiacciatrice entra nella fase conclusiva e contribuisce al sorpasso con un attacco dalla seconda linea che vale il 23-21. Vibo conquista il set 25-22, riportando il risultato in parità.

Nel terzo parziale le giallorosse completano il sorpasso. Felappi parte titolare, Civitico mette a segno cinque punti, compresi due ace, mentre Grigolo diventa protagonista nella fase più delicata. Quando Castellana prova a riavvicinarsi con Corradetti, la schiacciatrice mancina risponde con quattro attacchi consecutivi. Il muro finale di Botarelli fissa il punteggio sul 25-19.

La partita, però, è tutt'altro che conclusa. Nel quarto set Vibo commette qualche errore di troppo e Castellana Grotte ne approfitta. Corradetti continua a trascinare le ospiti, sostenuta anche dalla subentrata Camerini. Le pugliesi chiudono 25-16, rimandando ogni verdetto al tie-break.

Tie-break al cardiopalma, Felappi firma il punto della vittoria

Il quinto set è una battaglia di nervi. Dopo una prima fase equilibrata, la Tonno Callipo trova l'allungo grazie soprattutto al muro di Civitico, che porta le giallorosse al cambio campo sull'8-6.

Vibo costruisce quindi un parziale di cinque punti consecutivi, arrivando sull'11-6 anche grazie a un ace di Albano e a un altro muro di Civitico. Sul 13-8 la gara sembra indirizzata, ma Castellana non si arrende e recupera quattro punti consecutivi, portandosi sul 13-12.

Saja chiama time-out per interrompere la rimonta avversaria. Nel finale arrivano prima il punto di Grigolo e poi l'attacco decisivo di Felappi, che chiude il tie-break sul 15-13 e fa esplodere la festa giallorossa.

Felappi: «Spero che dalla prossima entreremo in campo convinte, non come un diesel»

Al termine dell'incontro, la protagonista della serata non nasconde la soddisfazione per l'esordio vincente e per il riconoscimento individuale.

«Ci aspettavamo una partita combattuta quindi eravamo preparate, poi era la prima di campionato, bisognava rompere il ghiaccio in casa e con i nostri tifosi e quindi tanta emozione. Spero che dalla prossima entreremo in campo convinte non come un diesel ed iniziamo a spingere subito», spiega Giulia Felappi.

La schiacciatrice sottolinea anche la forza del gruppo e la possibilità per ogni giocatrice di dare il proprio contributo: «È da settimane che ci alleniamo e sappiamo di essere una squadra pronta anche con chi è in panchina. Tutte possono essere titolari quindi eravamo preparate».

Sull'impatto con il pubblico vibonese aggiunge: «È stato meraviglioso: sentire il pubblico in questo Palazzetto è stato molto bello, non vedevo l'ora».

Infine, la dedica per il premio di migliore giocatrice: «A tutte le persone della squadra e dello staff, perché dietro c'è un grande lavoro, una grandissima organizzazione e quindi anche al Presidente Callipo ed a tutta la Tonno Callipo».

Saja: «La squadra non ha mai smesso di lottare»

Soddisfatto per la reazione delle sue giocatrici anche coach Saja, che riconosce le difficoltà incontrate contro un'avversaria particolarmente efficace nella fase difensiva.

«Quello che però va dato atto a questa squadra, ed è una grande qualità, è che non ha mai smesso di lottare anche quando la situazione sembrava pericolosa», osserva il tecnico, spiegando che la formazione arrivava all'appuntamento dopo una settimana complicata da acciacchi e influenze.

Saja riconosce inoltre che la pressione dell'esordio può aver inciso sull'approccio iniziale: «Siamo una squadra costruita per fare molto bene e questa cosa, nonostante la società ci metta nelle condizioni di fare tutto, ci mette anche una pressione che è una sanissima pressione, che comunque c'è».

Tra gli aspetti positivi della serata, l'allenatore evidenzia soprattutto la profondità dell'organico, confermata dagli ingressi di Felappi e Albano, entrambe decisive nel corso della partita.

«Abbiamo composto una rosa che magari non avrà un solista decisivo da solo a ribaltare le partite, piuttosto un organico in grado di entrare e dare il proprio contributo», spiega Saja, convinto che tutte le atlete potranno farsi trovare pronte nel corso della stagione.

L'omaggio a Lorenzo Cavallini e il tabellino

La serata è stata caratterizzata anche da un momento celebrativo: il vicepresidente Filippo Maria Callipo ha consegnato una targa all'ex capitano Lorenzo Cavallini, centrale della formazione giallorossa nella stagione 2006-2007.

Tonno Callipo – Zero5 Castellana Grotte 3-2 (20-25, 25-22, 25-19, 16-25, 15-13).

Tonno Callipo: Scacchetti 3, Botarelli 16, Civitico 12, Riparbelli 4, Pomili 3, Grigolo 19, Pecalli (L), Felappi 10, Courroux, Colombo, Albano. Ne: Mazzuca, Pallag, Gazzerro (L). All. Saja.

Castellana Grotte: Saveriano 4, Stroppa 12, Corradetti 26, Bondarenko 9, Zingoni 4, Grazia 10, Oggioni (L), Camerini 6, Locorotondo. Ne: Merati, Marchesano, Rizza, Oskam. All. Ciliberti.

Arbitri: Luigi Argirò e Sara Galiuti.

Durata: 2 ore e 17 minuti. Muri vincenti: Vibo 16, Castellana 9. Ace: Vibo 6, Castellana 10.