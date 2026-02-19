Tanti sono i punti di riferimento di questa Tonno Callipo femminile che sta continuando a stupire anche nel corrente campionato di Serie B1 e che vede attualmente le giallorosse prime in classifica, in concomitanza con Oplonti, a quota 41 punti dopo quindici giornate disputate.

Parla Botarelli

Tra i tanti punti di riferimento, dunque, rientra anche il vice capitano Irene Botarelli, reduce dalla promozione in Serie A2 con Fasano. L'opposto sta facendo davvero la differenza, come testimoniano i ben 249 punti in 15 gare, con una media di 16,6 a partita. Proprio l'opposto trentenne, ai microfoni ufficiali del club, parte innanzitutto dal recente periodo un po' opaco della squadra: «Sicuramente la sosta natalizia e le altre due settimane di stop a fine girone di andata non ci hanno aiutato. In generale, poi, gennaio é sempre un mese complicato a livello fisico e mentale, ma in palestra stiamo lavorando tanto e bene. Sono convinta che, continuando così, ritroveremo senza dubbio la nostra brillantezza».

Non solo la lucidità fisica ma anche mentale e, a tal proposito, può incidere il fatto che ci sono ben tre posti disponibili per approdare nella nuova A3, senza play off: «La formula delle promozioni é una cosa a cui non pensiamo affatto - afferma la trentenne - anche perché gli obiettivi della società e i nostri come squadra sono chiari, ovvero chiudere il campionato come prime, con o senza i playoff».

Obiettivo chiaro

Insomma, non usa giri di parole il vice capitano e dimostra tutta la consapevolezza che questo gruppo ha della propria forza: «La cosa pregevole e, soprattutto, quello da cui dobbiamo ripartire adesso è la consapevolezza di riuscire a portare a casa i risultati, anche non essendo perfette. La capacità di reagire nelle difficoltà non é una cosa scontata per nessuna squadra. Quello su cui dovremo lavorare é il saper accettare che ogni squadra può avere qualità per metterci in difficoltà sotto qualche aspetto e noi però dovremo sempre reagire con serenità a tutto ciò».

Una forza testimoniata, inoltre, dal fatto che le ragazze di coach Saja sono prime dall’inizio del torneo e hanno anche centrato la qualificazione alla Final Four che si giocherà ad aprile: «Il campionato di Serie B1 é un torneo lungo e tutto quello che abbiamo fatto finora non viene cancellato da alcune prestazioni. Tutte le squadre hanno migliorato il loro livello di gioco, quindi é normale essere messe più in difficoltà. Ciò però non toglie nulla al nostro valore».

Bomber di squadra

Come accennato, Irene Botarelli è anche la bomber della squadra: «Sono soddisfatta di essere utile per la squadra, i punti realizzati sono solo una parte del lavoro che sto cercando di fare. Ovviamente é l’aspetto più palese, ma sto cercando di dare tranquillità alle mie compagne anche a muro e in difesa, fondamentali un po’ meno evidenti ma che danno tanto equilibrio, soprattutto per un opposto».