La Tonno Callipo riparte dalla vittoria in trasferta contro l’Agro Pontino, superato per 3-2 nella prima giornata del campionato di Serie A3, e si prepara all’esordio casalingo. Domenica, al PalaMaiata di Vibo Valentia, i giallorossi affronteranno la Romeo Sorrento, una delle tre squadre attualmente in vetta alla classifica insieme a Castellana e Campobasso.

Una sfida impegnativa contro un avversario che può contare su diversi elementi confermati rispetto alla passata stagione e sull’innesto dell’opposto slovacco Petras. Dall’altra parte della rete ci sarà anche un confronto tra connazionali, con Lamanec, punto di forza della formazione vibonese, chiamato a misurarsi con una squadra che ha iniziato il campionato con una vittoria.

Alla vigilia del match, a presentare la gara è il capitano Graziano Maccarone, tornato a Vibo Valentia dopo nove stagioni per mettere esperienza e qualità tecniche al servizio della squadra. Per lui, nella prima uscita stagionale, otto punti complessivi, di cui due a muro.

«Sicuramente vincere in trasferta non è mai facile, farlo con un gruppo di quasi tutti esordienti è ancora più bello», sottolinea Maccarone, che non nasconde il lavoro ancora da fare: «C’è ancora tanto da lavorare e migliorare, soprattutto in questa categoria dove incontreremo squadre molto esperte». La ricetta del capitano è chiara: «Dovremo avere pazienza e allungare il più possibile le azioni quando le cose non saranno perfette».

Un percorso di crescita che passa anche dalla ricerca dei giusti meccanismi, considerato il numero ridotto di conferme nel sestetto iniziale rispetto alla scorsa stagione. «Avere un sestetto quasi totalmente nuovo ha bisogno di tempo per far sì che funzioni in modo lineare», spiega il centrale, evidenziando però l’impegno del gruppo fin dall’inizio della preparazione.

Le sensazioni sono positive anche dopo oltre un mese e mezzo di lavoro insieme. «Tutti i ragazzi hanno fame e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che vogliono lottare per fare bene», afferma Maccarone. E aggiunge: «La squadra c’è e Nunzio con Alessandro stanno facendo un gran lavoro per far sì che tutto ciò funzioni al meglio».

Ora, però, l’attenzione è rivolta alla Romeo Sorrento, avversaria che il capitano si aspetta particolarmente insidiosa: «Una partita molto intensa, loro vantano sicuramente giocatori con molta esperienza e che questo campionato lo conoscono benissimo». Per la Tonno Callipo sarà fondamentale alzare il livello della prestazione e sfruttare il sostegno del pubblico: «Dal canto nostro dovremo giocare al massimo, come ogni partita quest’anno, e cercare di sfruttare al massimo il fattore-casa».

Proprio ai tifosi è rivolto l’ultimo appello di Maccarone, vibonese doc e pronto a vivere il ritorno al PalaMaiata da protagonista. «Il nostro è un gruppo molto giovane e avere una spinta in più dagli spalti sarà fondamentale», dichiara, convinto che il pubblico possa fare la differenza nei momenti più delicati dell’incontro.

Da qui l’invito a riempire il palazzetto: «Sono sicuro che domenica troveremo un palazzetto molto caldo, i nostri tifosi e tutto il pubblico ci daranno la carica giusta nei vari momenti della gara. Per cui invito tutti al palazzetto per far sì che il PalaMaiata sia una bolgia, e così ogni domenica».