La Tonno Callipo femminile passa anche a Modica, supera l’Epas Agocap Pvt Modica per 3-1 e firma la 21esima vittoria stagionale, continuando la sua corsa solitaria in testa alla classifica. La squadra di coach Saja, già promossa in serie A3 da due giornate, sale a 64 punti e conserva il +1 su Oplonti, che ha superato Pomezia per 3-0. Al termine di una gara indirizzata con autorità nei primi due set, complicata dal ritorno delle siciliane nel terzo e rimessa sui binari giusti nel quarto, le giallorosse confermano solidità, qualità in attacco e una notevole presenza a muro.

Una Callipo sicura nei primi due set

In terra siciliana Saja conferma il sestetto abituale: diagonale con Scacchetti e Botarelli, Civitico e Rizzo al centro, Grigolo e Pomili in banda, Quiligotti libero. Nel corso della partita trovano spazio anche Natalizia, utilizzata dal secondo set in poi, e i cambi con Massara, Cammisa e Besteghi. L’avvio è subito favorevole a Vibo: dopo il 2-2 iniziale, la Tonno Callipo alza il ritmo e scava il primo divario, costringendo Modica al time out sull’8-3. Botarelli si prende la scena con continuità, mentre Civitico e Pomili accompagnano l’allungo fino al 15-6 e poi al 18-8. Il finale non cambia direzione: Massara entra al servizio, Pomili e Rizzo completano il 25-11.

Il secondo parziale si apre con maggiore equilibrio e con Natalizia in campo per Quiligotti. Modica prova a portarsi avanti sul 5-3, ma Vibo rientra subito con Rizzo, il muro di Scacchetti e le soluzioni offensive che valgono l’11-7. La squadra di D’Amico resta dentro la partita con volontà, ma la regia di Scacchetti permette alla Callipo di distribuire il gioco e trovare punti da più zone del campo. Civitico, Pomili e Rizzo alimentano il nuovo allungo, fino al 21-12. Nel finale Modica accorcia fino al 22-18, Saja ferma il gioco e Vibo rientra con la lucidità necessaria: Civitico conquista il set-point, Botarelli chiude il 25-20 e porta le giallorosse sul 2-0.

Il calo nel terzo parziale e la reazione siciliana

Nel terzo set la partita cambia volto. Dopo il 5-5, Modica trova continuità, difende meglio e approfitta delle difficoltà vibonesi in attacco e nella fase difensiva. Il parziale di 4-0 porta le padrone di casa sul 9-5, poi il vantaggio cresce fino al 13-6. Saja prova a intervenire inserendo Besteghi per Scacchetti e chiamando il secondo time out, quindi dà spazio a Cammisa per Grigolo. Modica però resta in controllo e sale fino al 17-7.

La Tonno Callipo prova a rimettersi in carreggiata soprattutto appoggiandosi ancora a Botarelli. Sul 18-11 è D’Amico a fermare il gioco, mentre Vibo risale fino al 18-14. Le siciliane, però, non si disuniscono: Meniconi trova continuità in attacco, Marianelli firma l’ace conclusivo e Modica accorcia con il 25-18, riaprendo la gara sull’1-2.

Nel quarto set Vibo rimette la partita dalla sua parte

La risposta della Tonno Callipo arriva immediata. Nel quarto set le giallorosse passano dal 3-2 al 10-2 con un parziale di 7-0, favorito anche dalla serie al servizio di Grigolo. Modica prova a interrompere l’inerzia, ma Vibo torna a giocare con la stessa qualità dei primi due set: il muro diventa un riferimento, Scacchetti gestisce i tempi e gli attacchi di Rizzo, Grigolo, Civitico, Pomili e Botarelli riportano il controllo dalla parte vibonese.

L’ace di Botarelli vale il 14-5, poi la Callipo conserva un vantaggio ampio e arriva al 19-9, quando Modica chiama il secondo time out. Il finale è gestito dalle ospiti: Pomili firma il 23-11, Botarelli il 24-12 e, dopo tre match-point annullati dalle siciliane, è ancora l’opposta giallorossa a mettere a terra l’attacco del 25-15. Per Botarelli arrivano 20 punti, con 3 muri e 2 ace; Pomili firma la migliore prestazione stagionale con 16 punti, mentre Civitico chiude in doppia cifra con 13 punti, di cui 6 muri sui 13 complessivi di squadra.

Le parole di Saja dopo la vittoria

A fine gara Saja legge la partita partendo dall’approccio dei primi due parziali: «Missione compiuta anche a Modica, nei primi due set siamo riusciti a mettere tanta pressione alle avversarie con un servizio di buona qualità e tanta intensità nella fase di muro e difesa. Nel terzo parziale un sussulto delle padrone di casa, che sono salite in difesa ed a muro complice un nostro calo in battuta ed in attacco. Da noi si è spenta la luce e nonostante un recupero nel finale del set, non siamo riusciti a rientrare».

Poi lo sguardo del tecnico si concentra sulla risposta offerta dalla squadra nel quarto set: «Le ragazze però sono state brave a tornare in campo nel quarto ripartendo con la giusta pressione ed intensità. Abbiamo subito guadagnato dei break importanti, che hanno incanalato il set a nostro vantaggio. Se da una parte dunque non abbiamo avuto la freddezza di chiudere la partita in 3 set, è però un fatto che questa squadra abbia la capacità di resettare e ritrovarsi anche dopo essere andata in difficoltà».

Il tabellino e la corsa finale

La gara si chiude con i parziali di 11-25, 20-25, 25-18, 15-25 in un’ora e 37 minuti. Per Modica, Barbaro è la miglior realizzatrice con 23 punti, seguita da Meniconi con 15, Carnazzo con 7, Marianelli con 4, Gasparroni e Clemente con 3, Palazzi con 1. Per la Tonno Callipo, oltre ai 20 punti di Botarelli, ci sono i 16 di Pomili, i 13 di Civitico, i 9 di Rizzo, gli 8 di Grigolo e i 2 di Scacchetti. In doppia cifra solo tre giallorosse, ma il dato dei muri premia ancora Vibo: 13 contro i 9 delle siciliane, con un attacco al 41% contro il 28% di Modica.

Nel quadro generale delle migliori realizzatrici giallorosse, Botarelli sale a 418 punti, seguita da Civitico a 255, Rizzo a 231, Grigolo a 217, Pomili a 188, Cammisa a 159, Besteghi a 23, Scacchetti a 21, Macedo a 17, Scarabottini a 6 e Vinci a 1. Sabato prossimo la Tonno Callipo giocherà l’ultimo match interno stagionale contro Magione Perugia, prima di chiudere il campionato con lo scontro diretto a Oplonti.