Tonno Callipo Volley arriva ai play-off per la serie A3 dopo una stagione partita con ambizioni prudenti e diventata corsa da prima della classe. I giallorossi di Nunzio Lanci hanno chiuso con 23 vittorie in 26 gare, da capolista in serie B. Domenica l’andata contro l’Indeco Molfetta, poi il ritorno del 24 maggio al PalaValentia: chi vince sale in A3, chi perde prosegue negli spareggi.

La scommessa verde

Per il vicepresidente Filippo Maria Callipo, il risultato nasce da più scelte riuscite: «Non c’è un segreto, ma tanti ingredienti miscelati insieme nel modo e nel momento giusto. Il merito principale va al nostro ds Defina, che ha costruito qualcosa di straordinario: una squadra giovanissima, con una linea verde dichiarata fin dall’inizio, ma con gli innesti over giusti per dare equilibrio e maturità». Una scommessa che ha superato le attese: «Invece non ha faticato. Ha fatto meraviglie».

Decisiva anche la guida tecnica: «Nunzio Lanci non è un allenatore qualunque: porta con sé decenni di serie A, una cultura pallavolistica profonda, e ha accettato la nostra scommessa verde con un entusiasmo che ha contagiato tutti». Accanto a lui Alessandro Santacroce e una struttura richiamata da Callipo.

«Niente paura»

Alla vigilia del doppio confronto, il messaggio alla squadra resta fedele allo spirito della stagione: «Continuate ad essere esattamente quello che siete. Non dovete inventare nulla, né trasformarvi in qualcosa di diverso perché si chiama finale». La forza del gruppo è nella sua identità: «Quella leggerezza, quel braccio sciolto, quell’essere sbarazzini con cui avete affrontato ogni partita non è casualità, è il vostro modo di stare in campo. Niente paura, testa libera e divertitevi».

Defina e il sogno Molfetta

Sulla stessa linea il direttore sportivo Peppe Defina, per il quale l’accesso ai play-off è stato determinato da «un mix di fattori». «Certo - continua - spicca il talento di Boiko, ma la vera forza è stata la crescita esponenziale di tutto il gruppo under 19, amalgamato con l’esperienza del capitano Paglialunga e la qualità del palleggiatore Piovan». L’obiettivo iniziale era «salvarci al più presto e poi prenderci qualche soddisfazione», ma la Tonno Callipo è arrivata «così in fondo» e ha vinto la regular season.

Defina guarda avanti. «L’accesso ai play-off ci entusiasma - dice -. Vivremo ogni gara con lo stesso spirito di sempre». Poi il messaggio ai ragazzi: «Ve lo siete meritato. Continuate a divertirvi. Credete nei sogni. Perché a volte si realizzano davvero».