La Tonno Callipo continua a scrivere pagine importanti della propria stagione giovanile, centrando un prestigioso bis regionale. Dopo il trionfo dell’Under 19, anche l’Under 17 guidata dal tecnico Francesco Defina e dal vice Claudio Zagarella si laurea campione regionale, confermando la solidità del progetto sportivo giallorosso.

La finale, disputata al PalaValentia, ha visto i vibonesi imporsi con un netto 3-0 contro la Luck Volley di Reggio Calabria, al termine di una gara gestita con maturità nonostante alcune difficoltà legate a condizioni fisiche non ottimali. Protagonista in fase realizzativa è stato Morelli, autore di 11 punti, decisivi nell’economia del match.

Il primo set è stato il più equilibrato, con le due squadre a contatto fino ai parziali intermedi di 16-14 e 21-18, segno di una sfida inizialmente combattuta. Nei successivi parziali, invece, la Tonno Callipo ha alzato il livello del proprio gioco, prendendo il controllo con autorevolezza: 25-19 nel secondo set e 25-20 nel terzo, dopo una rimonta costruita con pazienza e qualità.

Nonostante qualche assenza pesante, il gruppo ha risposto compatto. Lo sottolinea lo stesso Francesco Defina, che analizza con lucidità la prestazione: «È andata bene – inizia il tecnico giallorosso - l’obiettivo è stato raggiunto anche quest’anno alla fine di tanto lavoro, quindi sono molto contento.».

L’allenatore evidenzia anche le difficoltà affrontate: «Sicuramente avantieri non è stata una bellissima prestazione, nel senso che i ragazzi avranno sentito un po’ l’importanza partita, ma soprattutto per il fatto che siamo reduci da alcuni giorni con l’influenza per alcuni di loro».

Tra le assenze più rilevanti quella del libero titolare: «In primis il libero titolare Valente, che non ha potuto giocare appunto per la febbre, però sono egualmente contento che Porcelli si sia fatto trovare pronto per l’occasione». Un segnale chiaro della profondità della rosa, come ribadito dallo stesso tecnico: «Nell’ottica del gruppo-squadra tutti sono importanti».

Il successo regionale rappresenta però solo una tappa di un percorso più ampio. «Ci sarà ancora tanto da lavorare, perché questo per noi era soltanto il primo passo», prosegue Defina, già proiettato verso le Finali Nazionali, in programma dal 18 al 24 maggio a Caorle, in Veneto.

Il girone si presenta impegnativo, con avversarie di alto livello: «Nel nostro girone infatti, ci sono tre squadre molto attrezzate», spiega l’allenatore, citando Meta Sorrento, Diavoli Rosa e Marino, tutte realtà consolidate nel panorama nazionale. «Non è sicuramente un girone facile ma noi come sempre daremo il massimo per fare bene».

Importanti anche le novità regolamentari: grazie al ranking, la Tonno Callipo è già tra le prime 12 qualificate per la seconda fase. Nei quattro gironi da quattro squadre, le prime due accederanno alla fase finale per i piazzamenti dal primo all’ottavo posto, mentre le altre si contenderanno le posizioni dal nono al sedicesimo.

Un traguardo significativo, dunque, per il club giallorosso, che continua a investire con successo nel settore giovanile e guarda ora con ambizione al palcoscenico nazionale.

TONNO CALLIPO-LUCK VOLLEY 3-0 (25-23, 25-19, 25-20)

TONNO CALLIPO: Compostella, Lucchino 10, Talarico 1, Morelli 11, Maugeri 10, Commisso 3, Bianco 6, Porcelli (L), D’Anna, Mandarano. Ne: Andrienko, Reina, Valente (L). All. Defina

LUCK VOLLEY: Rizzo1, Cossari 9, Castelfranco 4, Fortugno, Ventura 1, Roetto 2, Praticò 16, La Gamba (L), Dagui. All. Pavone

Arbitri: Fabio Sergi e Maria Concetta Cristarella

Note: durata set 25’, 23’, 28’ per un totale di un’ora e 16’. Vibo: 4 ace, 17 bs, 3 muri, 28 errori; Luck: 4 ace, 13 bs, 5 muri, 32 errori. Attacco 35%-29%, Ricezione 46%-44%.