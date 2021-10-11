Al Palasport di Vibo Valentia ritornano i tifosi seppur con capienza ridotta. Il numero che potrà essere accolto resta condizionato dall’evolversi della pandemia

Riaprono le porte del Palasport di Vibo Valentia seppur con capienza ridotta. Insieme per non lasciarci mai più! Questo il claim con il quale la Tonno Callipo Volley ha deciso di dare il bentornato alla sua tifoseria che dopo mesi di lontananza forzata, finalmente, potrà tornare a vivere dal vivo le emozioni della pallavolo per la stagione sportiva 2021/2022. È passato esattamente un anno da quando era stata concessa la presenza di 200 spettatori al PalaMaiata per assistere alla gara d’andata contro Piacenza. Unico match in cui i supporters giallorossi hanno varcato la soglia del palazzetto, poi porte nuovamente sbarrate al pubblico per tutte le gare della stagione al punto che per combattere la nostalgia e per far sentire il proprio supporto alla squadra i tifosi vibonesi in diverse circostanze si sono fatti trovare fuori dall’impianto sportivo con striscioni e vessilli giallorossi nei pre e post gara. Un ritorno, dunque, quello di quest’anno che emoziona e che riaccenderà colori e suoni sugli spalti del palasport. Il numero dei tifosi che potrà essere accolto nei palazzetti resta però condizionato dall’evolversi della pandemia. Attualmente la capienza degli impianti sportivi al chiuso è fissata al 60%. [Continua in basso]

Posti. Sarà adottata la disposizione a scacchiera per mantenere il distanziamento di un metro fra uno spettatore e l’altro, come richiesto dai protocolli attualmente in vigore.

Green pass e mascherine obbligatori. Potranno accedere alla struttura solo i possessori di Green Pass, dotati di mascherine che dovrà essere sempre indossata. La validità di tale certificazione verrà controllata all’ingresso di ogni singola partita dagli addetti alla sicurezza. [Continua in basso]

Biglietteria. Per assistere dal vivo allo spettacolo della Superlega sarà possibile acquistare i biglietti sul sito liveticket.it – biglietteria ufficiale – o presso i rivenditori autorizzati. La prevendita per il primo match casalingo in programma domenica 17 ottobre contro l’Itas Trentino sarà attiva nelle prossime ore. La comunicazione verrà data tempestivamente sui canali social della Società.