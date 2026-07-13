L'opposto slovacco spiega le ragioni della scelta giallorossa e guarda alla nuova stagione. Il ds Defina: «Profilo di esperienza, sarà un punto di riferimento per i più giovani»

Dopo l'ucraino Boiko, la Tonno Callipo riparte da un altro attaccante dell'Est Europa. Il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dell'opposto slovacco Patrik Lamanec, 31 anni da compiere a dicembre, nazionale della Slovacchia e reduce da esperienze in Slovacchia, Repubblica Ceca, Bulgaria e Polonia. Un profilo di esperienza chiamato a raccogliere un'eredità importante e ad accompagnare la crescita di un gruppo giovane.

Per Lamanec quello con Vibo Valentia rappresenta anche il coronamento di un desiderio coltivato da tempo. «Ho sempre desiderato giocare in Italia: l'offerta giallorossa mi ha fatto molto piacere e credo che soddisferà le mie aspettative», ha affermato il giocatore, spiegando le ragioni che lo hanno convinto ad accettare la proposta della società calabrese.

L'opposto slovacco si aspetta di trovare un campionato impegnativo e di alto livello. «Sicuramente sarà un torneo competitivo: l'Italia è nota per l'alto livello tattico del gioco, quindi mi aspetto partite di grande qualità», ha proseguito l'atleta, che nelle ultime stagioni ha maturato esperienze in diversi campionati europei.

Guardando alla stagione ormai alle porte, Lamanec mette al primo posto il collettivo. «Il mio obiettivo principale è quello di aiutare la squadra il più possibile. Abbiamo un gruppo giovane, credo che cresceremo partita dopo partita e cercheremo di vincere il maggior numero possibile di incontri», ha aggiunto il nuovo opposto giallorosso.

Lo slovacco arriva a Vibo con idee già piuttosto chiare sulla società che lo ha scelto. «So che è un club storico, molto stimato nel panorama pallavolistico italiano. So anche che la società ha tifosi appassionati e un approccio serio alla costruzione di squadre competitive. Questo ha reso la mia decisione ancora più semplice», ha sottolineato Lamanec.

Nel corso della sua presentazione non è mancato un riferimento ai connazionali che in passato hanno vestito la maglia della Tonno Callipo. «Li conosco tutti e hanno rappresentato al meglio la pallavolo slovacca in Italia ed a Vibo in particolare. Divis lo conosco solo di nome. Ho giocato invece contro Ogurčák nel campionato slovacco, quindi ci siamo affrontati in campo diverse volte. Quanto a Michalovič, ci siamo conosciuti vestendo la maglia della nazionale slovacca. Sono stati tutti grandi giocatori», ha concluso il pallavolista.

Sulla scelta del nuovo opposto è intervenuto anche il direttore sportivo Peppe Defina, che evidenzia il valore tecnico e umano dell'innesto. «Lamanec è un giocatore di esperienza, perché con i suoi trent'anni porta in dote qualcosa in più rispetto all'età media degli altri giocatori che abbiamo preso. Dovrà raccogliere la pesante eredità di Boiko, ma ha dimostrato di saper giocare in campionati di livello. Ci ha colpito soprattutto la sua volontà di venire in un club come il nostro e di mettersi a disposizione di un gruppo giovane per fare da chioccia», ha spiegato il dirigente.

Defina si dice convinto che il nazionale slovacco rappresenti il profilo ideale per la nuova Tonno Callipo. «È un giocatore moderno, fa parte da anni della Nazionale slovacca e sono convinto che ci darà molto. Ci aspettiamo soprattutto che contribuisca alla crescita dei nostri giovani. Mi ha detto che sarà il primo ad entrare in palestra e l'ultimo ad uscire. Siamo convinti di aver fatto l'innesto giusto e non vedo l'ora di ammirarlo all'opera a Vibo», ha concluso il direttore sportivo.