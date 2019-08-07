Si chiude la quinta edizione della competizione di calcio a cinque organizzata dalla Bulldog e dal Comitato provinciale Csi

La quinta edizione, sicuramente la più bella e avvincente, del torneo di calcio a 5, organizzato dalla Bulldog Vibo e dal Comitato provinciale Csi, Estate Insieme 2019 se l’è aggiudicata la compagine dei Lakers. Di sicuro – si legge in un resoconto – ha vinto la squadra più forte del torneo. In finale i Lakers hanno battuto nettamente, con il punteggio di 7-1, l’Atletico Manchi Cani che forse ha risentito della tiratissima semifinale vinta contro I Becchini. Pagano e compagni hanno dominato dall’inizio alla fine concedendo poco o nulla agli avversari. Gara già chiusa nel primo tempo con i Lakers che al riposo andavano in vantaggio per 4-1. La ripresa rafforzava il dominio dei “ragazzi terribili” che aumentavano il divario fino al definitivo 7-1. Nella finale di consolazione per il 3° e 4° posto I Becchini hanno avuto la meglio, con il punteggio di 14-8, sulla Q8 Bar King Stone. Gara giocata senza tanti tatticismi, come evidenziato dal punteggio, con un superlativo Baroni che, con i sei goal realizzati, si è anche laureato capocannoniere. Miglior portiere del torneo è risultato Cugliari, dei Lakers, mentre il premio Fair Play è andato ad Alessandro Augurusa. La squadra vincitrice oltre al prestigioso trofeo ha vinto una cena presso il Ristorante “La Locanda dei sapori”. Alla seconda e terza classificata, oltre al trofeo, è andato un buono partita da utilizzare presso la splendida struttura sportiva degli istituti Geometra e Industriale, messa a nuovo e in funzione da circa dieci mesi dalla Asd Nuova Bulldog Vibo che ne ha anche la gestione. Cala dunque il sipario sul torneo Estate Insieme 2019. Sono state tre settimane intense di grande calcio a 5, con squadre che hanno dimostrato grande qualità. Ma a trionfare in maniera evidente è stato lo Sport, visto che il torneo si è distinto per grande correttezza e sportività. Anche in finale la cornice di pubblico è stata numerosa e partecipativa. Un plauso va quindi anche agli organizzatori del torneo, alla Bulldog Vibo, che da circa un ventennio porta avanti con grande professionalità e passione la disciplina del calcio a 5. Il Pala Bulldog rappresenta la ciliegina sulla torta per la giovane società vibonese e gli elogi agli organizzatori, fatti dalla squadre partecipanti al torneo, rappresentano la più bella gratificazione per la società vibonese. Ancora una volta, anche in finale, il numeroso pubblico ha potuto gustare i deliziosi panini preparati da Gianni Ciliberto. Si chiude un grande torneo e un grazie di cuore da parte degli organizzatori va agli attori principali, ossia ai 120 giocatori che hanno dato vita ad una splendida manifestazione.