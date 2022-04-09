Alle competizioni nazionali del prossimo maggio andranno Davide Porco (Oro), Simone Morgese (Argento) e Giuseppe Camillò (Bronzo)

Si è disputata nei giorni scorsi la competizione nazionale di Kick boxing. Le gare organizzate dalla Federkombat, si sono svolte a Jesolo (VE). Tra i partecipanti l’A.S.D. Fenix Sport Academy di Vibo Valentia presente con 3 atleti che si sono sfidati in diverse specialità: Ring, kick light e point fighting. All’interno della stessa gara si sono svolte 2 diverse competizioni: la “Coppa del Presidente” , torneo per atleti dalle cinture colorate. [Continua in basso]

Sul ring il vibonese Davide Porco, 17 anni, Kick Light categoria -90kg juniores che si è aggiudicato la finale dopo il ritiro del suo diretto avversario; l’altro vibonese Simone Morgese, 17 anni, Kick Light categoria -70kg juniores che ha ottenuto il massimo punteggio dominando per tutti e 2 i round. «Simone è stato lucido – commenta il suo allenatore Paolo Lo Preiato – e ciò lo ha condotto alla finale, il cui match è stato però vinto dal suo avversario che aveva sul campo molta più esperienza dell’atleta Vibonese. Per Morgese la gara si è conclusa con un fantastico argento al collo».

La seconda competizione, valevole per le qualificazioni ai campionati Italiani, che si svolgeranno sempre a Jesolo nella prima decade di Maggio è il “Criterium” che ha visto la partecipazione del vibonese Giuseppe Camillò, 14 anni, nella specialità Kick Light categoria -63 kg old Cadets. «Il neo nascente atleta della kick Light – prosegue coach Lo Preiato – aveva già diverse esperienze nella specialità point fighting. Negli scontri diretti Camillò ha passato il primo turno, giungendo in semifinale, per poi aggiudicarsi il terzo posto qualificandosi comunque ai campionati Italiani.

Buono il bottino dell’ A.S.D. Fenix Sport Academy che può vantare 3 medaglie su altrettanti atleti: Oro per Davide Porco, Argento per Simone Morgese e Bronzo per Giuseppe Camillò (qualificatosi ai campionati italiani)

«Sono soddisfatto dei miei ragazzi», ha concluso coach Paolo Lo Preiato, già pronto a costruire altri successi con l’obiettivo di incrementare il gruppo agonistico in vista delle competizioni future.