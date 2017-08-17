Da San Vito sullo Ionio a Pizzo: trentacinque chilometri a piedi su strade secondarie e sentieri di montagna a cavallo di due province. Solo prenotazioni on-line per l’evento escursionistico in programma il 17 settembre

Hanno preso il via oggi, giovedì 17 agosto, le iscrizioni on-line alla V edizione del “Kalabria coast to coast”, evento escursionistico-sportivo organizzato dall’associazione Kalabria Trekking, con sede a Pizzo, patrocinato da Federtrek escursionismo e ambiente con la media-partnership dell’emittente televisiva LaC .

Sul sito www.kalabriatrekking.it/ctc sarà così possibile iscriversi (esclusivamente on-line) prenotando il proprio posto ed essere uno dei 300 partecipanti all’evento trekking più conosciuto in Calabria in programma il 17 settembre. Sarà così possibile percorrere a un percorso lungo trentacinque chilometri di profumi, colori e tradizioni.

Da San Vito sullo Ionio (Cz) a Pizzo (Vv), il percorso si snoda su strade secondarie e sentieri di montagna di 2 province attraversando, oltre i comuni di partenza e arrivo, anche i territori montani di Polia, Monterosso Calabro, Capistrano e Maierato, nel Vibonese.

Sarà inoltre possibile visionare il percorso ufficiale della V edizione, attraverso una mappa interattiva, “Easy map”, dove oltre ai dettagli tecnici si trovano informazioni culturali e curiosità sui territori toccati dall’evento. «Si tratta – ha detto Lorenzo Boseggia, presidente di Kalabria Trekking – di un’occasione per promuovere la Calabria e valorizzare le sue tradizioni millenarie attraversando il “Sentiero delle Nivere”, l’antica via che gli abitanti delle Serre calabresi, percorrevano a piedi fino a Pizzo o Vibo Marina trasportando sul dorso di asini grossi blocchi di ghiaccio che successivamente partivano a bordo di imbarcazioni verso Messina, diventando poi gustosissime granite e gelati attraverso la sapiente e antica arte dei maestri gelatai siciliani. La neve raccolta nei mesi invernali veniva conservata all’interno di grosse buche nel terreno denominate “nivere”, nelle zone più fredde e umide.

Il percorso ha un dislivello di circa 600 metri in salita e di circa 1000 metri in discesa e l’organizzazione ha diviso il tracciato in 4 parti denominati “Trekk Point”, per dare la possibilità agli escursionisti di recuperare le energie e scegliere se proseguire oppure fermarsi. La prima parte del percorso, con partenza da piazza G. Casalinuovo di San Vito sullo Ionio, si snoderà tra un bosco di castagni fino all’area attrezzata del lago Acero (Trekk point 1) dove l’associazione Liberi nella sclerosi multipla di Cosenza offrirà a tutti i partecipanti una gustosa colazione a base di prodotti locali.

Nella seconda parte, il percorso si inoltrerà in una imponente faggeta, toccando sul crinale delle Preserre calabresi il punto più alto di tutto il tracciato (1020 m slm) posizionato a metà tra il Passo del Giudeo e Passo Napoli, per poi giungere a ridosso della vetta di Monte Coppari (970 m slm) e cominciare la discesa fino allo chalet del Consorzio di bonifica dove è ubicato il secondo punto di ristoro (Trekk point 2). In questo punto sarà possibile consumare il pranzo e sarà presente una navetta per i partecipanti che non se la sentiranno di proseguire direttamente al Trekk point 3.

Il terzo tratto condurrà direttamente all’oasi naturalistica del Wwf ubicata all’interno del lago Angitola (Trekk point 3), dove gli organizzatori offriranno bevande e barrette energetiche. Anche in questo luogo sarà presente una navetta che potrà trasportare gli escursionisti che non vorranno proseguire direttamente all’arrivo. L’ultimo tratto va dall’interno dell’oasi del Wwf fino ai ruderi dell’antica Crissa in località Rocca e successivamente sull’altopiano degli Scrisi. Da questo punto inizierà la discesa che porterà all’arrivo a Pizzo dove si darà luogo ai festeggiamenti.

LEGGI ANCHE:

Grande partecipazione al secondo “Trekking day”, da Cardinale ai boschi vibonesi

Escursionismo, firmato il protocollo d’intesa tra Parco delle Serre e Kalabria Trekking

VIDEO | “Kalabria coast to coast”, a passo lento tra natura incontaminata e socialità

Natura e cultura, parte da Pizzo la “Festa dell’escursionismo in Calabria”