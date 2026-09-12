L’Asd Città di Tropea organizza due giornate di prova aperte a diverse fasce d’età, dalla scuola elementare alle divisioni maschile e femminile. L’iniziativa anticipa la Settimana Europea dello Sport 2026 e aderisce alla campagna #BeActive

Due giornate gratuite per avvicinare bambini, ragazzi e adulti alla pallavolo. L’ASD Città di Tropea apre le porte dei propri corsi con gli Open Day in programma lunedì 14 e martedì 15 settembre, iniziativa che anticipa sul territorio la Settimana Europea dello Sport 2026 e la campagna #BeActive.

L’obiettivo è consentire a chiunque voglia avvicinarsi alla disciplina di provare gratuitamente, conoscere le attività dell’associazione e vivere un primo momento sul campo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con ENDAS, ente di promozione sportiva al quale l’ASD Città di Tropea è affiliata.

Gli appuntamenti del 14 e 15 settembre

La prima giornata, lunedì 14 settembre, prenderà il via alle 15.45 con il gruppo riservato agli studenti di prima e seconda media, nati nel 2013 e 2014. Alle 17 sarà invece il turno dei bambini della scuola elementare, nati tra il 2016 e il 2018.

Alle 18 spazio ai ragazzi di terza media e delle scuole superiori, nati tra il 2010 e il 2012, mentre alle 19.15 sarà la volta della Prima Divisione maschile, riservata ai nati nel 2009 e negli anni precedenti.

Il programma proseguirà martedì 15 settembre. Alle 16 è previsto un appuntamento per un gruppo la cui composizione è ancora in fase di definizione, mentre alle 17.15 scenderanno in campo le atlete della Seconda Divisione femminile, nate nel 2011 e negli anni precedenti.

Gli Open Day si inseriscono nel percorso di avvicinamento alla Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa dalla Commissione europea per incoraggiare la pratica sportiva e uno stile di vita attivo tra persone di ogni età e livello di preparazione. In Italia la manifestazione è promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, coordinata dal Dipartimento per lo Sport e attuata da Sport e Salute.

Per l’ASD Città di Tropea le due giornate rappresentano dunque un’occasione per far conoscere la pallavolo e, allo stesso tempo, promuovere partecipazione, inclusione e condivisione attraverso lo sport.