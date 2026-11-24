La soddisfazione per la seconda vittoria consecutiva, la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta, ma anche la necessità di non abbassare la guardia. Michele Mignani si gode il successo del suo Catanzaro sul campo della Juve Stabia, senza però lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Il 3-1 maturato al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, a pochi giorni dalla vittoria contro il Palermo, rappresenta un ulteriore segnale di crescita delle Aquile, che salgono a quota 12 punti e abbandonano l'ultimo posto in classifica.

Il tecnico genovese, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, riconoscendone i meriti ma evidenziando anche le difficoltà emerse nell'ultima parte dell'incontro.

«Le vittorie aiutano a vincere»

«C'è da lavorare ancora tanto, perché oggi secondo me il Catanzaro ha fatto bene 70 minuti e meno bene gli ultimi 25, che paradossalmente potevano essere quelli più semplici. La Juve Stabia giustamente ha provato a ribaltarsi nella nostra metà campo e nell'ultima parte della partita abbiamo sofferto. Però ci può stare, avevamo bisogno di questa vittoria, perché il morale della squadra con le vittorie si alza e le vittorie aiutano a vincere, però, come dicevo prima, c'è da lavorare».

Per Mignani, al netto della sofferenza nel finale, il successo dei giallorossi è pienamente legittimo: «A mio modo di vedere è stata una vittoria meritata contro una Juve Stabia in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso un po' di palleggio, soprattutto nella loro metà campo. Quando c'era da ripartire siamo ripartiti, abbiamo fatto due gol e nel secondo tempo per buona parte abbiamo gestito bene, male gli ultimi minuti».

La risposta della squadra dopo il Palermo

Uno degli aspetti più significativi della prestazione del Catanzaro è stata la capacità di dare continuità al successo contro il Palermo. Dopo una vittoria importante soprattutto sotto il profilo psicologico, il rischio di un calo di concentrazione o di energie era concreto, anche alla luce degli impegni ravvicinati.

«Quando vinci una partita come quella con il Palermo, dove porti in campo tante energie psicofisiche, c'è il rischio di pagarle nella partita successiva, soprattutto quando giochi dopo due giorni».

Mignani ha quindi approfondito gli aspetti tattici della sfida, soffermandosi sulle caratteristiche degli avversari e sulle contromisure adottate dai giallorossi.

«Il primo tempo è stato equilibrato. Noi sapevamo che la Juve Stabia aveva tanto palleggio, soprattutto con i quattro difensori, con il play e a volte le due mezzali. Quando abbiamo potuto abbiamo cercato di dare pressione, ci siamo presi anche qualche rischio perché, soprattutto nel primo tempo, ci siamo giocati il tre contro tre con i loro tre attaccanti. Però secondo me siamo stati molto attenti, abbiamo concesso poco più che un cross e abbiamo colpito in maniera cinica nelle situazioni giuste».

La strategia e il peso degli episodi

Il Catanzaro ha costruito il proprio successo sfruttando le situazioni da calcio piazzato, colpendo nei momenti decisivi dell'incontro con Antonini, Pecorino e Ruggero. Una concretezza che ha permesso agli uomini di Mignani di indirizzare la gara, senza concedere per lunghi tratti particolari opportunità agli avversari.

Il tecnico ha tuttavia sottolineato come, al di là della preparazione tattica, anche gli episodi possano incidere sull'esito di una partita.

«Noi guardiamo gli avversari, cerchiamo di studiarli e prepariamo una strategia che a volte ti va bene, perché magari come oggi gli episodi vengono dalla tua parte, a volte ti va male. Però credo che la Juve Stabia per i primi 70 minuti abbia fatto fatica ad avvicinarsi in maniera pulita alla nostra area di rigore. Secondo me questo è un merito del Catanzaro e poi gli episodi hanno portato la partita verso di noi».

La sofferenza nel finale e il valore del gruppo

L'unico vero neo della serata resta la gestione dell'ultima parte dell'incontro. La rete di Maistro ha restituito fiducia ai padroni di casa, costringendo le Aquile a difendersi con maggiore apprensione rispetto a quanto accaduto fino a quel momento.

«Il secondo tempo era quasi in completa gestione fino a 20 minuti dalla fine, quando loro hanno trovato il gol e quindi ti piglia un po' d'ansia».

Due vittorie consecutive rappresentano un importante punto di partenza per il Catanzaro, ma Mignani guarda oltre i singoli risultati, convinto che sarà il rendimento nell'arco dell'intera stagione a determinare il destino della squadra.

«È anche vero che il calcio è quasi sempre determinato da episodi, però io penso che alla lunga il valore di una squadra, parlo in generale, della Juve Stabia, del Catanzaro, venga fuori e quindi alla fine del campionato uno ottiene quello che ha meritato».