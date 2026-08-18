Il centravanti classe 1991 porta esperienza internazionale e conoscenza della Serie D. Ha giocato in Sud America, Europa e Asia

La Vibonese non smette di stupire e piazza un ultimo eccezionale colpo di mercato a pochissimi giorni dal via ufficiale della stagione. In attesa del debutto di questa domenica nel primo turno di Coppa Italia contro l'Avola, la società rossoblù regala ai propri tifosi un innesto di assoluto spessore per completare un organico sempre più competitivo e ambizioso.

Dall'America all'Europa: un profilo internazionale

Il nuovo volto dell'attacco è Matías Gastón Castro, centravanti argentino classe 1991 munito di doppio passaporto. L'operazione, chiusa grazie al lavoro del Direttore Sportivo Fabrizio Maglia, porta in Calabria un profilo di respiro internazionale con una carriera vissuta attraverso tre continenti: in Sud America presenze nella massima serie argentina e palcoscenici prestigiosi come la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana disputate con la maglia degli uruguaiani del Danubio, oltre alle esperienze in Cile, Colombia e Paraguay; in Europa & Asia, prima in Grecia nella massima divisione con lo Xanthi ed è stato capocannoniere della seconda serie con l’Ionikos (15 reti che sono valse la promozione), poi in Giordania nella AFC Champions League.

Struttura, gol e conoscenza della categoria

Castro è una punta centrale ben strutturata, ideale per proteggere palla, attaccare la profondità e lavorare per i compagni. Oltre al prestigioso bagaglio d'esperienza, l'argentino garantisce un impatto immediato conoscendo già alla perfezione il girone I di Serie D.

Nell'ultima stagione si è confermato tra i profili più incisivi del campionato, mettendo a segno 9 reti nella prima parte d'anno con la Sancataldese, prima del passaggio a gennaio alla Gelbison. Esperienza, fiuto del gol e leadership: la Vibonese inserisce in rosa un valore aggiunto capace di alzare l'asticella del reparto offensivo in vista del campionato imminente.