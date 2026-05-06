La Fijlkam regionale promuove confronto sportivo e crescita dei karateka. Squadre e atleti individuali per una giornata dedicata a disciplina e spirito di gruppo
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Sarà una giornata all’insegna dello sport e della crescita dei giovani quella di domenica 17 maggio 2026, quando la città calabrese ospiterà il Gran Prix Karate Calabria, manifestazione dedicata ai talenti emergenti della disciplina.
L’evento, organizzato dalla Fijlkam attraverso il Settore Karate del Comitato Regionale Calabria guidato dalla maestra Viola Zangara, si svolgerà in collaborazione con l’ASD Polisportiva Virtus Vibo Valentia, considerata tra le realtà sportive più rilevanti del territorio.
La competizione andrà in scena al PalaBorsellino di Via Giorgio La Pira e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione, offrendo un’importante occasione di confronto sportivo.
Il programma prevede gare a squadre sociali giovanili per le categorie Cadetti e Juniores, oltre a competizioni individuali riservate agli Esordienti. Un format pensato per valorizzare il percorso sportivo dei più giovani e favorire la crescita tecnica e personale.
Secondo il commissario tecnico federale calabrese, il maestro Luciano Dichiera, il Gran Prix Karate Calabria rappresenta «un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo regionale», capace di promuovere «disciplina, rispetto e spirito di squadra tra i giovani praticanti».
Una manifestazione che unisce agonismo e valori educativi, confermando il ruolo dello sport come strumento di formazione per le nuove generazioni.