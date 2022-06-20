Partita dal porto una delle tappe del campionato italiano di vela off shore

Si è svolta a Vibo Marina l’ottava edizione della Cyclops Route, tappa del campionato italiano di vela offshore, conclusasi dopo tre giorni di navigazione sul percorso Vibo Marina-Lipari-Stromboli-Tropea. Le imbarcazioni, arrivate da più parti d’Italia, anche da Trieste, si sono contraddistinte per l’elevato livello tecnico. Le iscrizioni erano aperte alle categorie regata e gran crociera. La flotta, partita dal porto di Vibo Marina, si è snodata lungo la costa fino a Capo Vaticano, per poi dirigersi verso le bocche tra Lipari e Vulcano. La barca Essenza ha girato prima l’isola e via via tutti gli altri. Di sicuro lo studio delle previsioni del vento e delle correnti hanno premiato i tattici ed i più esperti. [Continua in basso]

La prima a tagliare il traguardo nel porto di Tropea è stata l’imbarcazione Baronessa di Vittorio e Francesco Focarelli, vincitore assoluto ed appartenente alla categoria Orc 2 del Vela club Tropea. Al secondo posto la barca Essenza di Romano De Paola, al terzo la Sekeles di Giorgio Buda. Nella classe Orc 1 la vittoria è andata a Renoir, di Mario Pellegrini, secondo posto per la Drake di Marco Aiello, terzo classificato Kaizen di Nonsolomare, con equipaggio scuola vela. Nella classe gran crociera è stato The Bluis di Federico Battista a vincere, davanti a Le Coq hardi di Dino Rizza.



La cerimonia di premiazione, svoltasi sul pontile ospitante le barche, Marina Carmelo di Franco Ranieri, è stata presieduta dal sindaco di Vibo Maria Limardo, dall’assessore allo sport e turismo Michele Falduto, dal comandante della Capitaneria di porto Massimiliano Pignatale, dal comandante in seconda Agazio Tedesco e dal comandante della Guardia di Finanza Pasquale Caiazza.