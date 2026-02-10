Ancora una volta la città di Vibo Valentia è al centro di manifestazioni sportive di Karate di alto livello. Domenica 15 febbraio, infatti, il settore Karate della F.i.j.l.k.a.m. (Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali), Comitato Regionale Calabria, presieduto dalla maestra Viola Zangara, in collaborazione con l’asd “Polisportiva Virtus Vibo Valentia” da lei stessa diretta, ha organizzato al Pala Borsellino, il Gran prix karate Calabria esordienti/senior/master (tutte le cinture).

La maestra Viola Zangara

Una competizione in cui tutti i karateka della Calabria potranno cimentarsi nel kumite (combattimento), nei Kata (forme tecniche) e nelle altre specialità riservate ai bambini presenti. «Il karate Fijlkam, in Calabria, sta diventando il fiore all’occhiello della disciplina, a livello nazionale. Ciò – si legge nella nota di presentazione dell’evento - grazie all’impegno della presidente Zangara, del commissario tecnico, maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante della federazione in Calabria e oltre, e all’impegno dei maestri e dirigenti del centro tecnico regionale».