La bambina di Mileto ha vinto la rassegna dopo aver emozionato pubblico e giuria con il brano “Sogno tra le stelle” dedicato all’amato nonno Tonino, morto per un male incurabile

A dispetto della sua giovane età, continua a far parlare di sé la cantante vibonese Beatrice Lico. Nativa di Mileto, la 12enne nei giorni scorsi ha trionfato alla settima edizione del MelaCanto Talent. Una vittoria assoluta che fa il paio con altri prestigiosi risultati conseguiti a eventi di caratura nazionale quali IlCantagiro di Senigallia e il Premio Mia Martini (categoria “Una Voce per Mimì”) di Scalea.

Il MelaCanto Talent è un contest musicale italiano dedicato alla scoperta, valorizzazione e promozione di cantanti e artisti emergenti. Il format unisce contenuti digitali ed esibizioni dal vivo, con una forte presenza sui social network e il coinvolgimento attivo del pubblico online. Il concorso permette agli artisti di esibirsi, ricevere visibilità, feedback e opportunità concrete di crescita professionale. La competizione canora prevede annualmente l’iscrizione tramite il sito ufficiale, la partecipazione a esibizioni in video o dal vivo, la valutazione da parte di pubblico, giuria e coach e l’avanzamento nelle diverse fasi del contest, fino alla finale.

In questo caso il primo posto assoluto per Beatrice è giunto dopo aver, in semifinale, conquistato ed emozionato pubblico e giuria con la stupenda interpretazione del brano inedito “Sogno tra le stelle” dedicato al compianto nonno paterno Tonino, morto anni fa dopo aver combattuto per lungo tempo e con tenacia contro una inesorabile malattia. Con l’adorata nipote l’avo condivideva la passione e il contagioso amore per la musica e il canto. La prestigiosa vittoria alla settima edizione del MelaCanto Talent consente alla piccola Beatrice di ottenere un premio di assoluto rilievo, la produzione e distribuzione di due brani inediti con l’etichetta discografica “i per i recording label”. Uno step importante per la sua già fruttuosa e brillante carriera artistica.

L’emergente giovane cantante miletese, tuttavia, conscia del fatto che non bisogna montarsi la testa, che il suo impegno non finisce qui e che bisogna lavorare sempre di più per perfezionarsi, proseguirà il suo percorso di formazione all’interno del Cantiere musicale internazionale di Mileto, realtà che da anni promuove la crescita artistica di talenti in erba. All’interno della scuola di alta formazione - con sede nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe - da tempo Beatrice è seguita passo passo dalla maestra Caterina Francese. Riguardo al percorso vittorioso e alla stupenda performance all’interno del MelaCanto Talent, fondamentale è risultato anche il supporto dell’altra maestra di canto e coach, Giulia Penza.