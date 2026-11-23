Il Comune avvia le gare per la gestione delle due strutture, con scadenze a dicembre. L’assessore Soriano: «Avevamo promesso di sanare le criticità e lo abbiamo fatto». In programma anche il PalaValentia

Due bandi pubblicati nel giro di pochi giorni per affidare in concessione altrettanti impianti sportivi comunali. Il Comune di Vibo Valentia avvia le procedure per la gestione dello stadio “Davide D'Angelo” di Piscopio e del “Luigi Razza”, dando attuazione a uno degli impegni assunti dall'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo in materia di impiantistica sportiva. Un percorso portato avanti dall'assessorato allo Sport, retto da Stefano Soriano, con l'obiettivo dichiarato di regolarizzare la gestione delle strutture e creare le condizioni per nuovi investimenti da parte delle società sportive.

I due bandi: importi, durata e scadenze

Il primo avviso riguarda lo stadio “Davide D'Angelo” di Piscopio. Pubblicato il 17 novembre, prevede una procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'impianto. Il valore stimato della gara è di 12mila euro, mentre il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14 del 16 dicembre 2026.

Il 19 novembre, è stato pubblicato anche il bando relativo allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. In questo caso la concessione avrà una durata di dieci anni, con un canone minimo stimato in 140mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 14 del 19 dicembre 2026.

Per entrambi gli impianti la documentazione di gara è consultabile attraverso il portale telematico Traspare del Comune. Gli importi indicati rappresentano i valori stimati delle procedure e non finanziamenti destinati ai lavori sugli impianti.

Soriano: «Abbiamo sanato le criticità, ora passiamo ai fatti»

Grande soddisfazione viene espressa dall'assessore allo Sport Stefano Soriano, che rivendica il lavoro svolto dall'amministrazione per arrivare alla pubblicazione degli avvisi.

«Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Due anni e mezzo fa, quando siamo arrivati a governare questa città, avevamo trovato una serie di criticità per quel che riguarda l'impiantistica sportiva che in questo lasso di tempo, sotto il nostro governo, siamo riusciti a sanare e oggi arriviamo al primo passo che è quello della pubblicazione del bando di affidamento dello stadio “Davide D'Angelo” di Piscopio».

Alle parole dell'assessore si aggiunge dunque il dato della pubblicazione del secondo bando, relativo al Luigi Razza, che rappresenta un ulteriore passaggio nel programma di affidamento delle strutture comunali.

Il PalaValentia tra le prossime tappe

L'iniziativa non dovrebbe esaurirsi con i due stadi. L'esecutivo comunale intende infatti estendere progressivamente le procedure anche agli altri impianti, man mano che saranno completati gli interventi necessari alla loro regolarizzazione.

«A esso ne seguiranno altri – annuncia Soriano – come lo stadio Luigi Razza, il PalaValentia e tutti gli altri impianti sportivi che stiamo mettendo a norma».

Se per il Luigi Razza il passaggio annunciato si è già concretizzato con la pubblicazione dell'avviso, per il PalaValentia resta da conoscere il calendario della futura procedura di affidamento.

L'obiettivo: consentire alle società di programmare e investire

Secondo l'amministrazione, il ricorso alle concessioni dovrebbe permettere alle realtà sportive di operare all'interno di un quadro di regole definito, con la possibilità di programmare attività e investimenti nel tempo. Un aspetto particolarmente rilevante per le associazioni e le società che utilizzano gli impianti comunali.

«Questa nostra attività – sottolinea ancora Soriano – è importante soprattutto per le altre società sportive e per tutti coloro i quali vogliono partecipare a un bando ed essere finalmente regolari, avendo la possibilità di investire. Tutto questo era previsto nel nostro programma elettorale e, adesso, stiamo avendo i primi risultati».

Con le due gare già pubblicate, il percorso entra dunque nella fase operativa. Il prossimo passaggio sarà verificare la partecipazione degli operatori interessati e l'esito delle procedure, mentre resta aperto il capitolo degli altri impianti sportivi comunali.