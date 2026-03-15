Domani alle 17.30 la Pallacanestro Vibo sfida l’Eutimo Locri. Attesa ed entusiasmo per le giovani cestiste vibonesi protagoniste di una stagione che sta facendo crescere l’interesse per il basket in città

Fari puntati sul “Pala Borsellino” di Vibo Valentia, pronto a vivere un nuovo momento importante per il basket giovanile cittadino. Alle ore 17.30 di lunedì 16 marzo è infatti in programma la semifinale della Final Four del campionato regionale Under 17 femminile tra Pallacanestro Vibo ed Eutimo Locri, appuntamento organizzato dalla Fip Calabria guidata dal presidente Carmelo Surace.

In città cresce l’attesa per una gara che rappresenta un traguardo significativo per il movimento cestistico vibonese. La squadra Under 17 femminile è infatti alla sua prima esperienza in una competizione di questo livello, un esordio che testimonia la crescita di un progetto sportivo nato solo pochi anni fa ma già capace di coinvolgere atlete, tecnici e appassionati.

Coach Claudio Todaro e il vice presidente e capo allenatore Paolo Grasso, sono i promotori di un percorso iniziato nella stagione agonistica 2022/2023 e che oggi porta Vibo Valentia a ritagliarsi uno spazio nel panorama del basket giovanile regionale.

Un lavoro condiviso con la società, guidata dalla presidente Filippina Grasso e dal segretario organizzativo Sebastiano Passanisi, che continuano a sostenere il progetto tecnico e la crescita del settore giovanile. «L’entusiasmo incomincia a salire alle stelle e le adesioni diventano sempre più significative – spiega la presidente Filippina Grasso – per cui siamo già pronti ad accogliere tutte le giovani che dimostrano attitudine e passione per questo sport».