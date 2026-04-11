Terminata un'altra stagione per quel che riguarda il settore giovanile e, nello specifico, per la Vibonese Academy. Un percorso straordinario quello della categoria Primi Calci nel proprio campionato di categoria.

Percorso straordinario

Dopo aver chiuso il girone da protagonisti, i giovani ragazzi rossoblù conquistano la finale interprovinciale con merito e determinazione. Impressionante lo score stagionale: su sedici partite disputate il cammino parla di quattordici vittorie e un pareggio con 37 punti conquistati.

Contro i pari età della Bulldog Vibo, l'ultimo atto si decide ai rigori, al termine di una partita bellissima, combattuta fino all'ultimo respiro.

Finisce in parità anche dopo i tempi supplementari, ma i giovani rossoblù non si sono persi d'animo e di lucidità, dimostrando grinta e personalità. I Classe 2018, peraltro sotto età, hanno giocato alla pari contro avversari più grandi, mettendo in campo coraggio, grinta e un cuore enorme. Una prestazione che di certo riempie di orgoglio l'intera società.

Costante dedizione al lavoro e ai dettagli anche da parte dello staff tecnico composto dalle seguenti figure: mister Leo Parisi, mister Sonia Narciso, mister Manuel Sangiorgio e la coordinatrice Mariagrazia Arena. Il risultato passa ma quello che resta è la crescita, l'unione e l'emozione di questo viaggio.