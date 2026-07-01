Era nell'aria da settimane e, nella mattinata odierna, è arrivata anche l'ufficialità: Salvatore Marra è il nuovo allenatore della Vibonese. È lui il profilo scelto per l'"anno zero" del club rossoblù, reduce dal recente passaggio di proprietà alla cordata guidata da Cosimo Vullo e dal totale rinnovo dell'organigramma societario . L'obiettivo in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) è chiaro: tra cciare una rotta decisamente diversa rispetto alla sofferta salvezza della passata annata.

Battuta la concorrenza

Il tecnico campano era già in cima alle gerarchie dei favoriti nei giorni scorsi, superando la concorrenza di Danilo Fanello, l'allenatore protagonista della salvezza del club nell'ultima stagione, e di Giuseppe Pagana.

Il profilo e la carriera

Classe 1973, Marra vanta una consolidata esperienza tra Serie D e Serie C. Nel suo percorso ha guidato piazze importanti come Avellino, Acireale, Potenza e Messina.

I precedenti in Calabria: Per Marra si tratta della terza esperienza in terra calabrese, dopo aver già seduto sulle panchine di Castrovillari e Lamezia.

Il tecnico è reduce dall'esperienza a Barcellona Pozzo di Gotto alla guida dell'Igea Virtus, squadra con cui nella scorsa stagione ha saputo primeggiare per lunghi tratti, toccando anche la vetta della classifica.

L'intesa con Maglia

Proprio i tempi del FC Lamezia Terme rappresentano il punto d’incontro cruciale con il neo direttore sportivo rossoblù, Fabrizio Maglia. I due hanno già lavorato fianco a fianco in passato, costruendo quell’intesa e quella condivisione di intenti che si sono rivelate determinanti nella definizione dell’accordo per portare Marra a Vibo Valentia.