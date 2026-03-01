Amaro l'esordio sulla panchina rossoblù per il tecnico che analizza il match in conferenza stampa: «Non possiamo permetterci di subire gol subito dopo il fischio d'inizio, le due reti ce le siamo fatte da soli»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Quinta sconfitta consecutiva, zero gol fatti nelle ultime cinque uscite e una crisi che sembra non avere fine. Davanti al pubblico amico, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Serie D (girone I), la Vibonese cade ancora: passa il Savoia, corazzata costruita per il salto di categoria, che si impone per 0-2.
Sebbene il valore dell’avversario rendesse l’impresa proibitiva, il verdetto del campo certifica il momento delicatissimo del club rossoblù. La sfida è stata decisa da un gol lampo di Guida in apertura e dal raddoppio nel finale firmato dall'ex di turno, Favetta.
L'analisi di mister Fanello
L'esordio sulla panchina della Vibonese non regala dunque sorrisi a Danilo Fanello. Il tecnico, nel post-partita, cerca di mantenere l'equilibrio nonostante la situazione critica: «Sapevamo di affrontare una squadra forte che merita la posizione che occupa. Al mio arrivo avevo chiesto compattezza: in alcuni ragazzi si nota del timore reverenziale. Avendo perso alcuni punti di riferimento, i più giovani devono ritrovare tranquillità e autostima».
Sulla gara: «Non possiamo permetterci di subire gol subito dopo il fischio d'inizio. Le due reti, di fatto, ce le siamo segnate da soli. Abbiamo provato a pareggiarla, ma se commettiamo certi errori diventa difficile portare punti a casa».
Verso lo scontro salvezza
Nonostante il risultato, Fanello salva lo spirito del gruppo: «Dal punto di vista dell'atteggiamento e della cattiveria i ragazzi hanno fatto bene, ma c'è tanto da lavorare. L'impegno settimanale è encomiabile, ma ora dobbiamo rilanciare la consapevolezza nei nostri mezzi».
Il pensiero corre già alla prossima sfida, che avrà il sapore di un'ultima spiaggia: «Ora testa al Ragusa. Sarà uno scontro diretto per la salvezza e, di conseguenza, un match fondamentale. Dobbiamo tirarci su immediatamente».