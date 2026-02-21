Venticinquesima giornata alle porte nel campionato di Serie D (girone I) per una Vibonese che arriva da tre sconfitte consecutive e deve assolutamente rialzare la testa per cercare di non peggiorare ulteriormente la classifica e, di conseguenza, alimentare o spettro dei play out. Al Luigi Razza arriverà una Gelbison che naviga in acque tranquille e, soprattutto, alquanto insidiosa in trasferta come dimostrano i venti punti racimolati fin qui in stagione (risulta quinta per rendimento esterno).

Parla Capodicasa

In vista del match, in conferenza stampa, si è espresso il tecnico Antonello Capodicasa insieme al nuovo acquisto Marchetti. Ecco le parole del tecnico: «Le prestazioni senza dubbio sono importanti, ma adesso devono arrivare anche i punti. Ai ragazzi non posso dire nulla perché stanno lavorando con la massima serietà e contro ogni condizione meteorologica. Sono convinto nella risalita, per avviarla però bisogna che tutti diano il massimo, a partire da me e dallo staff fino ad arrivare al gruppo. Purtroppo abbiamo visto che dare il massimo come contro la Nissa non è bastato, ciò significa che bisogna dare ancora qualcosa in più e, soprattutto, maggiore attenzione nei dettagli insieme a una maggiore soglia di attenzione».

C'è un dato di cui soffre la Vibonese: «Ci stiamo facendo una brutta fama con le palle inattive, basti pensare che da inizio stagione la squadra ha subito ben diciotto reti su palla da fermo. la Gelbison non è solamente pericolosa in questo ma ha anche un buon impianto di gioco e delle buone individualità».

Le parole di Marchetti

Chiaro e conciso infine Marchetti: «Mi metto a disposizione della squadra e cercherò di dare i mio contributo, bisognerà però sacrificarsi ognuno dando il suo massimo, solo così potremo uscire da questa situazione. Ho trovato un gruppo forte e per questo sono fiducioso».