Tra classifica disastrosa e caos societario il destino della squadra passa anche da una tifoseria chiamata a ritrovare identità: «L’attaccamento alla maglia non nasce dal successo facile, ma dal senso di appartenenza e dalla conoscenza di una storia quasi centenaria»

La Vibonese non se la passa bene. Alla disastrosa posizione in classifica e alla prospettiva sempre più concreta della retrocessione dalla Serie D in Eccellenza, si aggiunge il caos sul fronte societario. Ma il futuro della US Vibonese Calcio resta appeso anche alla risposta della città. In un momento cruciale per la sopravvivenza del club rossoblù, un tifoso ci scrive per mettere a fuoco forse la cosa più importante ma anche meno discussa: il ruolo della tifoseria e l’attaccamento ai colori sorroblù.

La lettera

«Gentile Direttore,

mi rivolgo alle Sue colonne per condividere una riflessione che, credo, stia a cuore a molti, ma che oggi necessita di una franchezza non più rimandabile. Parlo della nostra US Vibonese Calcio, non solo una squadra, ma un pezzo della nostra identità cittadina che sta attraversando un momento decisivo.

È innegabile: il ciclo di chi ha sostenuto attivamente questi colori dagli anni '90 fino a poco tempo fa si è, fisiologicamente, esaurito. Quella generazione ha dato tanto, ma oggi avvertiamo il peso di un vuoto che solo un ricambio generazionale può colmare. Eppure, sorge spontanea una domanda: dove sono i giovani di Vibo?

In una città ricca di scuole e di fermento studentesco, sembra paradossale non vedere sugli spalti quella linfa vitale necessaria a far battere il cuore del "Luigi Razza". L’attaccamento alla maglia non nasce dal successo facile, ma dal senso di appartenenza e dalla conoscenza di una storia quasi centenaria. Una storia spesso difficile, sofferta, fatta di cadute e risalite, ma che resta la nostra storia.

Mentre nel resto del Sud — si pensi allo straordinario esempio della Campania — assistiamo a una rinascita orgogliosa del tifo per i club cittadini, Vibo Valentia sembra andare controtendenza, chiudendosi in un isolamento che sa di rassegnazione. Non possiamo permettere che l'indifferenza diventi il tratto distintivo della nostra gioventù.

È certamente positivo l'interessamento della politica locale, con in testa il Sindaco, a cui va il nostro augurio di poter rimediare non solo alle sorti del club, ma ai problemi ben più gravi che affliggono il nostro territorio. Tuttavia, la politica da sola non basta. È necessario che la cittadinanza risponda con i fatti ai numerosi appelli alla partecipazione diramati nell'ultima settimana.

La speranza è che possa nascere una cordata solida, capace di traghettare questo patrimonio sportivo verso il futuro. Ma nessuna società può resistere senza una base popolare che la sostenga. Riscopriamo l'orgoglio di essere vibonesi, studiamo il nostro passato per onorare il presente.

Facciamo sentire che Vibo è viva.

Domenica tutti allo stadio».

Un tifoso