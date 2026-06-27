Da qualche giorno è ormai iniziata la nuova era targata Cosimo Vullo in casa Vibonese. Lo stesso imprenditore siciliano, infatti, ha ufficialmente rilevato il 60% delle quote societarie del club che erano in mano a Ferdinando Cammarata. A inizio di questa settimana, inoltre, pare ci sia stato anche un incontro tra i nuovi e i vecchi soci per porre le basi di quello che sarà il percorso, partendo dalla costruzione della rosa e dello staff tecnico e delle ambizioni in vista del prossimo campionato di Serie D.

Due idee per il centrocampo

In attesa di capire i volti e i nomi del nuovo assetto societario, la società è già con le antenne dritte rivolte al mercato estivo per iniziare a dare forma all'organico.

Tanti infatti i movimenti sotto traccia nelle sedi del club, con diversi nomi che potrebbero orbitare nei pressi del Luigi Razza. La nuova cordata ha subito parlato di "percorso duraturo" e, per questo, la scelta dei giocatori diventa fin da subito fondamentale.

Diversi sarebbero i nomi che la Vibonese starebbe sondando: il primo è quello di Mauro Cerutti, centrocampista argentino che ha già vinto il campionato di Serie D (girone H) con la maglia del Casarano. Parallelamente si monitora un altro centrocampista, peraltro già affrontato nell'ultima stagione. Ci sarebbe infatti un interessamento per Serge Cess, ventinovenne ivoriano attualmente in forza all'Igea Virtus, squadra con cui nella recente annata ha addirittura sfiorato la vetta della classifica.

Suggestioni in difesa e in attacco

Non finisce qui, perché si vagliano anche profili in altri ruoli. Per la difesa, per esempio, l'idea (per ora solo tale) condurrebbe a Rodolfo Moisés, venticinquenne brasiliano attualmente in forza alla Triestina. Qualche informazione pare sia stata presa anche per Nicola D'Agata, ventiquattrenne difensore argentino in forza alla Palmese, squadra campana che milita in Serie D.

Come detto, si deve costruire anche il reparto offensivo attualmente spoglio.

Serve un bomber di razza e, in questo senso, si potrebbe vagliare (al momento da "lontano") l'ipotesi che porta a Bruno Cosendrey, attaccante brasiliano che nella seconda metà di stagione ha contribuito in maniera determinante alla salvezza della Vigor Lamezia. Con il probabile approdo di Fabrizio Maglia alla Vibonese come direttore sportivo, inoltre, tale operazione potrebbe essere anche facilitata visto che entrambi sono stati a Lamezia e si conoscono.