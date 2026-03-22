Secondo pareggio consecutivo per la Vibonese che, nel ventottesimo turno del campionato di Serie D (girone I) impatta per 0-0 in casa nel match salvezza contro il Messina. Qualche segnale i rossoblù lo avevano dato nella sfida sul campo del Ragusa e confermandolo anche contro i giallorossi. Il problema più grande rimane ancora l'astinenza dal gol, assente da sei giornate, ma da due domeniche la classifica si sta muovendo e questo è un dettaglio non trascurabile.

Il post partita di Fanello

Nel post gara si è espresso il tecnico rossoblù Danilo Fanello che parte proprio da questa difficoltà nel segnare: «Innanzitutto ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione offerta, perché ci hanno provato fino alla fine e rischiando solo nei minuti finali con quel palo colpito dal Messina, per il resto però posso rimproverare poco. Questa situazione del gol purtroppo la conosciamo, c'è anche da dire che durante il match siamo arrivati parecchie volte in porta, così come successo a Ragusa, dunque prendiamo questo aspetto come positivo perché siamo stati bravi ad arrivarci. Durante la settimana lavoreremo ancora per migliorare la finalizzazione e i movimenti, anche perché i giocatori sono molto giovani e loro sono i primi a esternare questo malessere».

Sensazioni positive

Diciamo che è stata una partita combattuta tra due squadre che stanno lottando per la salvezza. Penso però che, senza nulla togliere al Messina che ha un grande allenatore e un grande pubblico, ai punti avremmo meritato qualcosina in più in una sfida che ha offerto diversi spunti interessanti dal punto di vista tecnico. Siamo parzialmente soddisfatti anche se avremmo voluto ottenere qualcosa in più. La lotta per la salvezza durerà fino all'ultima giornata e questo è un fattore positivo, perché nessuna squadra compresi noi può abbassare la guardia. Ora ci prepareremo per la gara in casa della Vigor Lamezia consapevoli che sarà un'altra partita difficile, ma giocheremo per ottenere il massimo».