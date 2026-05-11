La salvezza conquistata dalla Vibonese contro l’Acireale ha il volto e le lacrime di Danilo Fanello. Al termine del playout vinto uno a zero al “Razza”, l’allenatore rossoblù si è lasciato andare a un discorso carico di emozione davanti alla squadra, immortalato nel video realizzato dall’ufficio stampa del club. Subentrato lo scorso febbraio al posto di Capodicasa, Fanello ha preso in mano una squadra in difficoltà, riuscendo a ricompattare ambiente e spogliatoio fino al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Il tecnico rossoblù si lascia andare a un intenso discorso negli spogliatoi dopo il playout vinto contro l’Acireale. Parole sincere e cariche di gratitudine per una squadra che non ha mai mollato

«Le lacrime di gioia fanno male, ma allo stesso tempo significa che hai raggiunto un obiettivo», dice il tecnico visibilmente commosso. Poi il ringraziamento al gruppo: «Essere subentrato ed essere il terzo allenatore non è facile. Sono riuscito solo a creare un bel rapporto con tutti». Fanello ha sottolineato anche la forza mentale della squadra, capace di reagire nei momenti più complicati della stagione: «Si è creato qualcosa nelle difficoltà e in tutto quello che avete passato». Infine, l’abbraccio ideale ai suoi calciatori: «Vi ringrazio di cuore, è vostra. Godetevela».