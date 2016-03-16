Due Torri, Aversa Normanna e Reggina. Questi i passaggi fondamentali che la squadra di Gaetano di Maria dovrà superare per conquistare i play off.

Nelle ultime sei partite è la squadra che ha totalizzato più punti in classifica. Quella che ha segnato di più e subito di meno. Se il campionato della Vibonese fosse iniziato contro il Gragnano un mese fa, i rossoblu di Gaetano Di Maria sarebbero con merito in testa alla classifica del girone I di serie D.

Straordinario momento di forma che ha lanciato Cosenza e compagni in quota play off dopo un momento nero in cui il gruppo di Vibo era scivolato così in basso fino a sfiorare la zona rossa della graduatoria. Galeotto il pari con il Gragnano, appunto, ma soprattutto il successo al fotofinish di Scordia.

Vittoria che ha aperto i cancelli ad un trittico di segni più intervallati dal pirotecnico pari di Noto e dallo stop per avverse condizioni meteo contro la Reggina. Derby che si giocherà il 6 aprile. Partita che verosimilmente definirà la griglia play off.

Prima di quella data, però, i Di Maria boys saranno impegnati in altri due match fondamentali in chiave spareggi: contro l’Aversa Normanna prima di Pasqua e contro il Due Torri domenica prossima. Tre gare in cui la Vibonese si giocherà tutto. Anche se, parola di Gaetano Di Maria l’obiettivo stagionale, la salvezza, è già in tasca.