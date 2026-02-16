Torna al successo la Marpesca Lory Volley Pizzo, che davanti al pubblico di casa supera Palermo con il punteggio di 3-1 in uno scontro diretto importante per la corsa salvezza. Tre punti che consentono alle pizzitane di staccare proprio le siciliane in classifica, reduci da un buon momento di forma.

L’avvio di gara è segnato dalla tensione, comprensibile vista la posta in palio. Nel primo set le due squadre procedono punto a punto fino alla parte centrale, quando Pizzo trova il break decisivo e chiude 25-23. Più lineare l’andamento del secondo parziale, con la formazione di casa in controllo e capace di imporsi 25-17.

Nel terzo set Palermo reagisce. L’equilibrio si mantiene fino alle battute finali, quando le ospiti trovano lo spunto per riaprire il match. La Marpesca Lory Volley Pizzo, però, nel quarto parziale torna a gestire con maggiore lucidità i momenti chiave e chiude 25-22, fissando il risultato sul 3-1.

Grazie a questo successo, le ragazze guidate da Monopoli agganciano il nono posto in classifica, superando Aci Castello, e si preparano alla prossima sfida contro la vice capolista.

Nel post gara, il responsabile della comunicazione Gregorio Sarlo ha commentato: «Vittoria importante per la classifica. Tre punti che ci permettono di allontanarci dalla zona calda e di preparare la prossima partita con maggiore serenità. Buona la prova di Alessia Russo, che si è inserita rapidamente nel gruppo nonostante sia a Pizzo da poche settimane».

Sarlo ha poi aggiunto: «Sono punti costruiti con spirito di squadra, nonostante le difficoltà legate agli infortuni. Stiamo recuperando alcune giocatrici e contiamo di riavere presto tutte a disposizione. Un ringraziamento anche a Beltrando, che pur essendo ferma per infortunio è stata al palazzetto a sostenere le compagne. È un segnale di compattezza del gruppo».