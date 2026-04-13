Dal Comune festeggiano il successo conquistato con quattro giornate d’anticipo e ringraziano anche i tifosi per il sostegno alla squadra: «Questa squadra incarna quei valori che meritano di essere celebrati e sostenuti»

Il sindaco Enzo Romeo e l’assessore allo Sport Stefano Soriano si congratulano con la Tonno Callipo Volley femminile per la promozione in Serie A3

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia esprime le più vive congratulazioni alla Tonno Callipo Volley femminile, protagonista di un’impresa sportiva straordinaria: la promozione matematica in Serie A3, conquistata con quattro giornate d’anticipo grazie alla brillante vittoria nell’ultimo match.

«Un risultato che riempie d’orgoglio l’intera città - dichiara il sindaco Enzo Romeo - e che conferma la solidità di un progetto sportivo capace di crescere anno dopo anno, portando in alto il nome di Vibo Valentia. Questa squadra incarna quei valori che meritano di essere celebrati e sostenuti».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Stefano Soriano: «La promozione in A3 è il coronamento di un grande percorso, evidentemente frutto del lavoro collettivo di tutte le componenti e di un gruppo di atlete che ha saputo interpretare al meglio lo spirito sportivo».

L’amministrazione rivolge un ringraziamento particolare anche ai tifosi, che con la loro presenza e il loro calore hanno accompagnato la squadra in questa stagione memorabile.

La città di Vibo Valentia celebra dunque un nuovo traguardo sportivo, con l’auspicio che questo successo rappresenti solo l’inizio di un cammino ancora più ambizioso.