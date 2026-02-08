Si ferma a Palmi la Marpesca che però conquista un punto importantissimo per la classifica con una diretta rivale.

Parte bene la squadra di mister Monopoli con la nuova regista Russo che smista ottimamente il gioco e consente la conquista del primo set 21-25.

Nel secondo set viene fuori la squadra di casa che pareggia il conto aggiudicandosi il parziale 25-16.

Il terzo set parte con le ragazze di mister Porcino che allungano ma poi si fanno rimontare da una combattiva Marpesca che si aggiudica il parziale 25-21.

Quarto set veramente entusiasmante. Prima avanti Palmi poi rimonta la Marpesca infine si va punto su punto dal 21 pari sino a chiudersi 27-25 per la squadra di casa che pareggia quindi ancora una volta .

Il quinto set la Marpesca cede fisicamente forse a causa del lavoro svolto in palestra nell’ultima settimana e così la partita si chiude 3-2 per Palmi.

Un punto importante per la Marpesca che può recriminare per non aver chiuso sul 2-1 due match ball sul 24-23 e sul 25-24 ma rimane la buona prestazione che fa ben sperare per il futuro e la salvezza .

Da segnalare la strepitosa prestazione di Federica Santaguida giovane talento della Marpesca che a soli 14 anni sta diventando una vera e propria rivelazione del torneo.

Federica Santaguida viene fuori dal vivaio Pizzitano coordinato da mister Saverio Amerato allenatore dell’atleta anche in Under 16 .