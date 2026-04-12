Tre punti che non danno ancora la matematica salvezza a quattro gare dalla conclusione del Campionato Nazionale di Serie B2 femminile ma che alimentano di puro ossigeno l’ intero progetto Sportivo - Solidale della Lory Volley Pizzo.

Le ragazze di mister Monopoli sono entrate in campo contro la Todo con la consapevolezza di aver preparato al meglio questa partita e di certo le motivazioni non sono mancate.

Capitan Mancuso e compagne partono meglio delle padroni di casa e gestiscono al meglio un primo set mai in discussione. Si chiude 15-25 con le ospiti nettamente più in partita.

Nel secondo set timido tentativo di reazione della squadra di casa ma la Lory Volley è sempre rimasta padrona del set portandolo a casa 25-20.

Nel terzo set parte bene la Todo che conduce sino a metà parziale. Poi la Marpesca, sempre più artefice di un gioco di squadra sublime che unisce in ogni singolo gesto tecnico atlete, staff tecnico, staff medico, preparatore atletico, fisioterapista, dirigenti e sostenitori, decide di affondare il colpo e dopo il sorpasso chiude 25-22 una partita da manuale della pallavolo.

Tre punti che hanno il sapore della salvezza seppur non ancora matematica ma che comunque servono ad allontanare definitivamente la zona calda della classifica.

«È una vittoria storica per noi perché sancisce con molta probabilità la permanenza in B2. Obiettivo sportivo stagionale», dichiara il team manager Nicola Polverino.

«Domenica prossima in casa con Terrasini (Pa) potremmo conquistare punti che ci consegnerebbero la matematica salvezza a prescindere dall’esito delle altre gare», chiude poi Polverino non dimenticando mai la forza di questo sodalizio: «Vogliamo ringraziare tutte le ragazze che hanno disputato una grande partita su un campo difficile come quello della Todo. Hanno saputo interpretare il match nel migliore dei modi mantenendo la concentrazione alta sino all’ultimo pallone giocato. Voglio ringraziare ancora tutti i nostri partner sponsor che credono in questo progetto e ci sostengono con il cuore poiché senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile realizzare nulla. In campo e fuori. I genitori del nostro settore giovanile, meravigliosi. Grazie ai tantissimi Amici di Lory che non smettono mai di sostenerci ed incitarci».

La Marpesca consolida così l’ottavo posto in classifica distanziando la Franco Tigano di 5 lunghezze e nelle prossime sfide tenterà di insidiare il settimo posto a Zafferana Etnea. Niente male per una matricola alla sua prima esperienza in un campionato nazionale.