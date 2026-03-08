Sotto nel primo set, la formazione giallorossa ribalta la gara e conquista i tre punti. Nel prossimo turno la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo di Pomezia
Vittoria in rimonta per la Tonno Callipo Vibo Valentia, che supera 3-1 Castellana Grotte al termine di una gara durata quasi due ore. Dopo il primo set perso, la formazione giallorossa cambia passo e conquista i tre parziali successivi (17-25, 25-22, 25-20, 25-16), ottenendo tre punti che le consentono di restare da sola in testa alla classifica.
Il primo set è favorevole alla squadra pugliese, che parte meglio e mantiene il controllo del gioco. Dopo le prime fasi equilibrate, Castellana Grotte allunga con un break che porta il punteggio sul 15-21 e chiude il parziale 25-17.
Dal secondo set la partita cambia. Vibo aumenta l’intensità e trova maggiore continuità in attacco. Dopo una fase di equilibrio, la Tonno Callipo prende vantaggio nella parte finale del set e pareggia i conti sul 25-22, con un muro decisivo di Rizzo.
Nel terzo parziale le due squadre restano a contatto fino a metà set. Sul 18-18 sono ancora il muro e l’attacco delle giallorosse a fare la differenza: Botarelli e Rizzo firmano i punti che permettono alla Tonno Callipo di portarsi avanti e chiudere 25-20.
Nel quarto set Castellana Grotte prova a restare in partita, ma dopo il 14-14 Vibo prende il controllo del gioco. Civitico a muro e due ace consecutivi di Cammisa aprono il divario decisivo. Il set si chiude 25-16 con l’ultimo punto di Civitico.
Le migliori marcatrici della gara sono Cammisa e Botarelli, entrambe con 17 punti. In doppia cifra anche Rizzo con 14 e Civitico con 12, premiata come mvp dell’incontro.
Con questo successo la Tonno Callipo torna da sola al primo posto in classifica a quota 50 punti. Nel prossimo turno la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo di Pomezia.