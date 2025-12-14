Le giallorosse si impongono 3-0 sulla Pieralisi Volley Jesi e consolidano il primato a punteggio pieno con una prestazione corale e concreta. Nemmeno un set perso in 9 partite

Missione compiuta anche a Jesi per la Tonno Callipo femminile, che conquista la decima vittoria stagionale confermandosi capolista a punteggio pieno con 30 punti. Un percorso finora impeccabile quello delle giallorosse, capaci di imporsi in nove occasioni senza concedere neppure un set e di ribadire, anche lontano dal PalaValentia, tutta la propria forza e maturità.

La trasferta marchigiana, seconda consecutiva lontano da casa prima della pausa natalizia, non ha riservato sorprese: la squadra di coach Saja si è imposta con un netto 3-0 sulla Pieralisi Volley Jesi (25-16, 25-17, 25-20), mostrando solidità, concretezza e una gestione della gara sempre lucida, nonostante le difficoltà logistiche e qualche acciacco fisico accumulato durante il lungo ritiro.

In campo si è vista la solita Tonno Callipo: determinata, compatta e capace di colpire nei momenti chiave. Il tecnico giallorosso ha confermato il sestetto tipo con la diagonale Bacciottini-Botarelli, Civitico e Rizzo al centro, Cammisa e Grigolo in banda e Quiligotti nel ruolo di libero. Proprio Grigolo si è rivelata ancora una volta decisiva, chiudendo l’incontro da miglior realizzatrice con 14 punti e guadagnandosi i riflettori per continuità ed efficacia offensiva.

Il match si è indirizzato sin dal primo set, quando Vibo ha preso il controllo dopo una fase iniziale di equilibrio, sfruttando un attacco incisivo e un muro efficace. Jesi ha provato a reagire, ma la Tonno Callipo ha sempre mantenuto il pallino del gioco, chiudendo agevolmente i primi due parziali. Nel terzo set le padrone di casa hanno alzato il livello del servizio, riuscendo a rientrare in partita fino alla parità, ma nel momento decisivo le giallorosse hanno accelerato, dimostrando personalità e qualità per chiudere senza ulteriori rischi.

Importante il contributo corale, con Civitico (10 punti e 4 muri), Cammisa (11 punti) e Botarelli (10 punti) protagoniste nei momenti chiave, a testimonianza della profondità e dell’equilibrio del roster.

A fine gara coach Saja ha sottolineato la prova di maturità delle sue: «È stata una settimana complicata, tutta in trasferta e con qualche problema fisico, ma le ragazze hanno risposto ancora una volta presenti. Abbiamo giocato una partita di sostanza, condotta dal primo all’ultimo punto, con qualche difficoltà solo nel terzo set. Portiamo a casa altri tre punti importanti e continuiamo il nostro cammino».

Ora la Tonno Callipo guarda avanti con fiducia: sabato prossimo al PalaValentia arriverà Modica per chiudere l’anno, prima di riprendere il campionato a gennaio con la trasferta di Magione e il big match casalingo contro Oplonti, attualmente seconda in classifica. Il vessillo giallorosso, intanto, continua a sventolare alto in vetta.